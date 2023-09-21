Прятались в грузовике: в Одесской области задержали шестерых уклонистов

Пограничники обнаружили уклонистов. Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Пограничники Подольского и Белгород-Днестровского отрядов помешали попытке незаконной переправы группы граждан Украины через государственную границу. Инцидент произошел на транзитном участке дороги "Маяки — Удобное".

Об этом сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

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Во время осмотра грузовика в прицепе были обнаружены шесть граждан Украины. Выяснилось, что эти лица, подлежащие призыву, решили незаконно попасть в Молдову. Они обратились к так называемым "перевозчикам", которых нашли через закрытый телеграмм-канал. Чтобы реализовать свой план, уклоняющие прибыли в Одессу, где их встретили и утаили в прицепе грузового автомобиля, сопровождаемого организатором на легковом автомобиле.

Несмотря на все неудобства путешествия, конечная стоимость этого незаконного пересечения границы должна составлять от 4000 до 5000 долларов США.

Начато производство по статье 332 Уголовного кодекса Украины, "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". В отношении лиц, пытавшихся незаконно пересечь границу, составлены административные протоколы согласно статье 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях, "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины".

Незаконное пересечение границы

Напомним, житель Одессы и его две сообщницы могут провести по меньшей мере семь лет в тюрьме за незаконную переправку мужчин через государственную границу Украины. Свои услуги они оценили в 3500 долларов США.

Также мы писали, что правоохранители в Одесской области остановили незаконный вывоз людей за пределы Украины в обход пунктов пропуска. По данным полиции, эта преступная схема организована группой злоумышленников, в которую входили лица в возрасте от 33 до 55 лет из Харькова, Одессы и Арциза. За свои услуги они потребовали от клиентов сумму в размере 8000 долларов США.