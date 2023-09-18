"Гід за 40 тисяч євро": на кордоні Одещини та Молдови викрили схему втечі ухилянтів

Незаконний перетин кордону. Фото: moldpres.md

Прикордонна поліція Молдови спільно з українськими колегами затримала 11 громадян, які незаконно перетнули кордон між країнами. Один з іноземців, за підозрою правоохоронців, міг бути гідом цієї групи.

Про це повідомляє moldpres.md.

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Дія поліцейських була спрямована на запобігання незаконному перетину кордону в районі Бессарабка-Серпневе. З використанням приладів нічного бачення, мобільний патруль виявив і затримав групу осіб. Вони виявилися громадянами України. Один із них, 24-річний чоловік, може бути підозрюваним у ролі "гіда для цієї групи". За грошову винагороду у розміні 40 тисяч євро він згодився провести ухилянтів до Молдови.

Якщо провину підозрюваних буде доведено, їм загрожує кримінальна відповідальність. З метою розкриття всіх обставин події, молдавська прикордонна поліція активно співпрацює з українськими колегами, обмінюючи інформацією та проводячи спільні оперативні заходи.

Нагадаємо, в Одеській області оголосили про підозру голові лікарської консультативної комісії. Вона разом зі спільницями може бути причетна до схеми ухилення військовозобов’язаних від мобілізації.

Також ми писали, що прикордонники Подільського загону повідомили про затримання п'яти громадян України, які намагались незаконно потрапити до Молдови. Чоловіки за 10 тисяч доларів дізнались "безпечний та непомітний" маршрут за кордон.