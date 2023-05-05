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Йшли "перевіреним" маршрутом: на Одещині затримали п’ятьох втікачів за кордон

5 травня 2023 19:30
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Анна Мурадова
Редактор
Йшли "перевіреним" маршрутом: на Одещині затримали п’ятьох втікачів за кордон
Затримання п’ятьох ухилянтів на кордоні. Фото: Подільський прикордонний загін
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Прикордонники Подільського загону повідомили про затримання п'яти громадян України, які намагались незаконно потрапити до Молдови. Чоловіки за 10 тисяч доларів дізнались "безпечний та непомітний" маршрут за кордон. 

Про це повідомляє Подільський прикордонний загін.

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Виявилось, що чоловіки призовного віку, які живуть в Полтавській, Запорізькій, Київській, Вінницькій та Херсонській областях, зв'язалися з жителем прикордоння через Інтернет. Той обіцяв допомогти їм нелегально перетнути кордон за 2000 доларів з кожного.

Заразі правопорушників передано представникам Нацполіції та направлено повідомлення про ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ст. 336 КК України (Ухилення від призову на військову службу). Тривають заходи з виявлення організатора незаконного переміщення осіб через кордон.

Схеми нелегального перетину кордону

СБУ припинила діяльність чотирьох каналів втечі з України за кордон. Пропозиція злочинців полягала у наданні допомоги українським військовозобов’язаним у незаконному перетині кордону за допомогою підроблених документів або обходу контрольно-пропускних пунктів. Вартість таких послуг залежала від регіону та терміновості виїзду і становила від 2 до 15 тисяч доларів.

Крім того, в Одеській області викрили жінку, яка нелегально перевозила чоловіків призовного віку за кордон. Ухилянтам видавала документи про опікунство. 

Також ми писали, що директор одеського ОСББ, підозрюється в організації нелегального переправлення осіб через державний кордон. Свої послуги чоловік оцінив у п’ять тисяч доларів США.

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