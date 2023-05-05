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Шли по "проверенному" маршруту: в Одесской области задержали пятерых беглецов за границу

5 мая 2023 19:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Шли по "проверенному" маршруту: в Одесской области задержали пятерых беглецов за границу
Задержание пятерых уклонян на границе. Фото: Подольский пограничный отряд
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Пограничники Подольского отряда сообщили о задержании пяти граждан Украины, пытавшихся незаконно попасть в Молдову. Мужчины за 10 тысяч долларов узнали "безопасный и незаметный" маршрут за границу.

Об этом сообщает Подольский пограничный отряд.

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Оказалось, что мужчины призывного возраста, живущие в Полтавской, Запорожской, Киевской, Винницкой и Херсонской областях, связались с пограничником через Интернет. Тот обещал помочь им нелегально пересечь границу за 2000 долларов с каждого.

Сейчас дела правонарушителей переданы представителям Нацполиции и направлены сообщения о признаках уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 336 УК Украины (Уклонение от призыва на военную службу). Продолжаются мероприятия по выявлению организатора незаконного перемещения лиц через границу.

Схемы нелегального пересечения границы

СБУ прекратила деятельность четырех каналов бегства из Украины за границу. Предложение преступников заключалось в оказании помощи украинским военнообязанным в незаконном пересечении границы с помощью поддельных документов или обхода контрольно-пропускных пунктов. Стоимость таких услуг зависит от региона и срочности выезда и составляла от 2 до 15 тысяч долларов.

Кроме того, в Одесской области разоблачили женщину, которая нелегально перевозила мужчин призывного возраста за границу. Ухилянтам выдавала документы об опекунстве.

Также мы писали, что директор одесского ОСМД подозревается в организации нелегальной переправки лиц через государственную границу. Свои услуги мужчина оценил в пять тысяч долларов.

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