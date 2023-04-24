З погонею та стріляниною: на Одещині прикордонники затримали ухилянтів
Двох чоловіків призовного віку затримали прикордонники на Одещині. Ухилянти намагалися незаконно перетнути державний кордон поблизу села Нові Трояни Болградського району.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
Деталі затримання порушників
Невідомих виявив прикордонний наряд за допомогою тепловізора. Вони досить швидко рухались в бік Молдови. Охоронці державного кордону відрізали їм шлях до кордону, висунувшись на своєму позашляховику. Побачивши фари, чоловіки почали тікати від наряду. На неодноразову вимогу прикордонників — не зупинялись, а після попереджувальних пострілів з автомата — залягли у високій траві. В пригоді знову став тепловізор. З його допомогою спочатку виявили один лежачий силует правопорушника, а згодом інший.
"Жодних документів, що посвідчують особу, чоловіки з собою не мали. А прикордонникам взагалі заявили, що забули як їх звати й звідки вони, а в Молдову рухались для подальшого працевлаштування. Згодом виявилося, що затримані проживають в м. Арциз Одеської області",— йдеться у повідомленні.
Відповідальність за порушення закону
За спробу незаконного перетинання державного кордону України на чоловіків склали протоколи. Справи будуть переданні в суд для подальшого розгляду.
Нагадаємо, прикордонники Мукачівського загону затримали двох одеситів. Чоловіки намагалися незаконно перетнути кордон на Закарпатті.