З погонею та стріляниною: на Одещині прикордонники затримали "ухилянтів"

Порушників виявили за допомогою тепловізора. Фото: ДПСУ

Двох чоловіків призовного віку затримали прикордонники на Одещині. Ухилянти намагалися незаконно перетнути державний кордон поблизу села Нові Трояни Болградського району.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

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Деталі затримання порушників

Невідомих виявив прикордонний наряд за допомогою тепловізора. Вони досить швидко рухались в бік Молдови. Охоронці державного кордону відрізали їм шлях до кордону, висунувшись на своєму позашляховику. Побачивши фари, чоловіки почали тікати від наряду. На неодноразову вимогу прикордонників — не зупинялись, а після попереджувальних пострілів з автомата — залягли у високій траві. В пригоді знову став тепловізор. З його допомогою спочатку виявили один лежачий силует правопорушника, а згодом інший.

"Жодних документів, що посвідчують особу, чоловіки з собою не мали. А прикордонникам взагалі заявили, що забули як їх звати й звідки вони, а в Молдову рухались для подальшого працевлаштування. Згодом виявилося, що затримані проживають в м. Арциз Одеської області",— йдеться у повідомленні.

Відповідальність за порушення закону

За спробу незаконного перетинання державного кордону України на чоловіків склали протоколи. Справи будуть переданні в суд для подальшого розгляду.

Нагадаємо, прикордонники Мукачівського загону затримали двох одеситів. Чоловіки намагалися незаконно перетнути кордон на Закарпатті.