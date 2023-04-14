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На Одещині запобігли вивозу скрипки Страдіварі

14 квітня 2023 16:30
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Анна Мурадова
Редактор
На Одещині запобігли вивозу скрипки Страдіварі
Прикордонники знайшли скрипку Страдіварі. Фото: ДПСУ
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

У поромному пункті пропуску "Орлівка" військовослужбовці Ізмаїльського загону разом з митниками виявили скрипку, яка, ймовірно, має велику культурну та історичну цінність. Згідно зі знаками на музичному інструменті, це скрипка Страдіварі, створена в 1742 році. 

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ. 

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Водій мікроавтобуса Mercedes, 40-річний чоловік, перевозив скрипку разом з іншими речами до Болгарії на прохання свого товариша. На музичному інструменті нанесено маркування Antonius Stradivarius Cremonensis Faciebat Anno 1742. 

Скрипка "Antonius Stradivarius Cremonensis Faciebat Anno 1742".
Скрипка Antonius Stradivarius Cremonensis Faciebat Anno 1742. Фото: ДПСУ

За ознаками контрабанди, яка передбачена статтею 201 Кримінального кодексу України, прикордонники повідомили Службу безпеки України та Національну поліцію. Скрипку було вилучено на експертизу, щоб встановити її походження та визначити її точну вартість. Такі дії караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Знахідки на кордоні

Нагадаємо, альбом з марками ХІХ-ХХ століття виявили прикордонники спільно з митниками у пункті пропуску "Паланка — Маяки — Удобне". Колекцію марок везла пасажирка рейсового автобуса, яка прямувала до Молдови.

Ще ми писали, що у пункті пропуску "Табаки" на Одещині прикордонники затримали жителя Молдови, який хотів вивезти з України церковне начиння. Про злочин прикордонники повідомили поліції та СБУ.

Також на пункті пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" українські та молдовські митні служби виявили дорогоцінне каміння у громадянина Франції, який перетинав кордон в Україну. Під час спільних заходів було знайдено 290 різнокольорових каменів, які можуть мати значну вартість на ринку коштовних прикрас.

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