Одеські прикордонники в українки вилучили "прабабусин альбом": яку цінність він несе

Антикварний альбом, що вилучили на кордоні. Фото ДПСУ

Альбом з марками ХІХ-ХХ століття виявили прикордонники спільно з митниками у пункті пропуску "Паланка-Маяки-Удобне". Колекцію марок везла пасажирка рейсового автобуса, яка прямувала до Молдови.

Про це повідомляє Південне регіональне управління Держприкордонслужби України.

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Українка пояснила, що альбом нібито є "сімейною реліквією", яка передається у спадок ще від прабабусі. А вивезти його до матері у Німеччину дівчину попросив її батько. Також громадянка України зазначила, що не знала, що це потрібно декларувати.

Унікальні марки 1800 — 1950 років. Фото ДПСУ

Марки можуть мати культурну та історичну цінність, адже датовані з 1800 по 1950 роки. Наразі альбом вилучено встановленим порядком та передано на експертизу, за результатами якої й буде прийняте правове рішення.

Знахідки на кордоні

Нагадаємо, у пункті пропуску "Табаки" на Одещині прикордонники затримали жителя Молдови, який хотів вивезти з України церковне начиння. Про злочин прикордонники повідомили поліції та СБУ.

Також на пункті пропуску "Паланка-Маяки-Удобне" українські та молдовські митні служби виявили дорогоцінне каміння у громадянина Франції, який перетинав кордон в Україну. Під час спільних заходів було знайдено 290 різнокольорових каменів, які можуть мати значну вартість на ринку коштовних прикрас.