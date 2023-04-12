Одесские пограничники изъяли "прабабушкин альбом": какую ценность он несет

Антикварный альбом, изъятый на границе. Фото ГНСУ

Альбом с марками ХІХ-ХХ век обнаружили пограничники совместно с таможенниками в пункте пропуска "Паланка-Маяки-Удобное". Коллекцию марок везла пассажирка рейсового автобуса, направлявшаяся в Молдову.

Об этом сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

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Украинка объяснила, что альбом якобы является "семейной реликвией", которая передается по наследству еще от прабабушки. А вывезти его к матери в Германию, девушку попросил ее отец. Также гражданка Украины отметила, что не знала, что нужно декларировать.

Уникальные марки 1800 – 1950 годов. Фото ГНСУ

Марки могут обладать культурной и исторической ценностью, ведь датированы с 1800 по 1950 годы. Пока альбом изъят установленным порядком и передан на экспертизу, по результатам которой и будет принято правовое решение.

Находки на границе

Напомним, в пункте пропуска "Табаки" в Одесской области пограничники задержали жителя Молдовы, который хотел вывезти из Украины церковную утварь. О преступлении пограничники сообщили в полицию и СБУ.

Также на пункте пропуска "Паланка-Маяки-Удобное" украинские и молдавские таможенные службы обнаружили драгоценные камни у гражданина Франции, пересекавшего границу в Украине. В ходе совместных мероприятий было найдено 290 разноцветных камней, которые могут иметь значительную стоимость на рынке драгоценных украшений.