В Одесской области предотвратили вывоз скрипки Страдивари

Пограничники обнаружили скрипку Страдивари. Фото: ГПСУ

В паромном пункте пропуска "Орловка" военнослужащие Измаильского отряда вместе с таможенниками обнаружили скрипку, вероятно, имеющую большую культурную и историческую ценность. Согласно знакам на музыкальном инструменте, это скрипка Страдивари, созданная в 1742 году.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Читайте также:

Водитель микроавтобуса Mercedes, 40-летний мужчина, перевозил скрипку вместе с другими вещами в Болгарию по просьбе своего товарища. На музыкальном инструменте нанесена маркировка Antonius Stradivarius Cremonensis Faciebat Anno 1742.

Скрипка Antonius Stradivarius Cremonensis Faciebat Anno 1742. Фото: ГПСУ

По признакам контрабанды, предусмотренной статьей 201 Уголовного кодекса Украины, пограничники сообщили Службе безопасности Украины и Национальной полиции. Скрипка была изъята на экспертизу, чтобы установить ее происхождение и определить ее точную стоимость. Такие действия наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Находки на границе

Напомним, альбом с марками ХІХ-ХХ век обнаружили пограничники совместно с таможенниками в пункте пропуска "Паланка — Маяки — Удобное". Коллекцию марок везла пассажирка рейсового автобуса, направлявшаяся в Молдову.

Еще мы писали, что в пункте пропуска "Табаки" в Одесской области пограничники задержали жителя Молдовы, который хотел вывезти из Украины церковную утварь. О преступлении пограничники сообщили в полицию и СБУ.

Также на пункте пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" украинские и молдавские таможенные службы обнаружили драгоценные камни у гражданина Франции, пересекавшего границу в Украине. В ходе совместных мероприятий было найдено 290 разноцветных камней, которые могут иметь значительную стоимость на рынке драгоценных украшений.