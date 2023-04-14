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В Одесской области предотвратили вывоз скрипки Страдивари

14 апреля 2023 16:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Одесской области предотвратили вывоз скрипки Страдивари
Пограничники обнаружили скрипку Страдивари. Фото: ГПСУ
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В паромном пункте пропуска "Орловка" военнослужащие Измаильского отряда вместе с таможенниками обнаружили скрипку, вероятно, имеющую большую культурную и историческую ценность. Согласно знакам на музыкальном инструменте, это скрипка Страдивари, созданная в 1742 году.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

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Водитель микроавтобуса Mercedes, 40-летний мужчина, перевозил скрипку вместе с другими вещами в Болгарию по просьбе своего товарища. На музыкальном инструменте нанесена маркировка Antonius Stradivarius Cremonensis Faciebat Anno 1742.

Скрипка "Antonius Stradivarius Cremonensis Faciebat Anno 1742".
Скрипка Antonius Stradivarius Cremonensis Faciebat Anno 1742. Фото: ГПСУ

По признакам контрабанды, предусмотренной статьей 201 Уголовного кодекса Украины, пограничники сообщили Службе безопасности Украины и Национальной полиции. Скрипка была изъята на экспертизу, чтобы установить ее происхождение и определить ее точную стоимость. Такие действия наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.

Находки на границе

Напомним, альбом с марками ХІХ-ХХ век обнаружили пограничники совместно с таможенниками в пункте пропуска "Паланка — Маяки — Удобное". Коллекцию марок везла пассажирка рейсового автобуса, направлявшаяся в Молдову.

Еще мы писали, что в пункте пропуска "Табаки" в Одесской области пограничники задержали жителя Молдовы, который хотел вывезти из Украины церковную утварь. О преступлении пограничники сообщили в полицию и СБУ.

Также на пункте пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" украинские и молдавские таможенные службы обнаружили драгоценные камни у гражданина Франции, пересекавшего границу в Украине. В ходе совместных мероприятий было найдено 290 разноцветных камней, которые могут иметь значительную стоимость на рынке драгоценных украшений.

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