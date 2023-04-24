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С погоней и стрельбой: в Одесской области пограничники задержали уклонистов

24 апреля 2023 15:30
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
С погоней и стрельбой: в Одесской области пограничники задержали "ухилянтов"
Нарушителей обнаружили с помощью тепловизора. Фото: ГПСУ
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

Двух мужчин призывного возраста задержали пограничники в Одесской области. Уклонисты пытались незаконно пересечь государственную границу вблизи села Новые Трояны Болградского района.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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Детали задержания нарушителей

Неизвестных обнаружил пограничный наряд с помощью тепловизора. Они быстро двигались в сторону Молдовы. Охранники государственной границы отрезали им путь к границе, выдвинувшись на своем внедорожнике. Увидев фары, мужчины начали убегать от наряда. По неоднократному требованию пограничников не останавливались, а после предупредительных выстрелов из автомата залегли в высокой траве. Пригодился опять тепловизор. С его помощью сначала был обнаружен один лежачий силуэт правонарушителя, а впоследствии другой.

"Никаких документов, удостоверяющих личность, у мужчин с собой не было. А пограничникам вообще заявили, что забыли как их зовут и откуда они, а в Молдову двигались для дальнейшего трудоустройства. Впоследствии оказалось, что задержанные проживают в г. Арциз Одесской области",— говорится в сообщении.

Ответственность за нарушение закона

За попытку незаконного пересечения государственной границы Украины на мужчин составили протоколы. Дела будут переданы в суд для дальнейшего разбирательства.

Напомним, пограничники Мукачевского отряда задержали двух одесситов. Мужчины пытались незаконно пересечь границу на Закарпатье.

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