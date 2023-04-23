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Одесити намагалися незаконно перетнути кордон на Закарпатті

23 квітня 2023 15:45
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Одесити намагалися незаконно перетнути кордон на Закарпатті
Порушників затримали прикордонники. Фото: Державна прикордонна служба України
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Прикордонники Мукачівського загону затримали двох одеситів. Чоловіки намагалися незаконно перетнути кордон на Закарпатті.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі України.

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Двох осіб разом із переправником зупинили прикордонники відділення "Велика Бийгань" для перевірки інформації, що надійшла від оперативників загону. 

"Двоє чоловіків з Одещини мали намір за допомогою закарпатця незаконно потрапити до Угорщини. У прикордоння їх привіз 48-річний мешканець села Дийда, який пообіцяв організувати одеситам безперешкодний перетин кордону. Усіх трьох чоловіків затримали",— йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Одеській області затримали "підлітків", які намагалися виїхати з країни. Двоє дорослих переодяглися в одяг підлітків, а під час перевірки надали чужі свідоцтва про народження.

Крім того, в Одеській області затримали "красуню", яка збиралася нелегально перетнути державний кордон. Чоловік в жіночому вбранні хотів виїхати на заробітки в іншу країну.

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