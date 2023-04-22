Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Прикинулися підлітками та хотіли покинути країну: на Одещині затримали ухилянтів arrow

Прикинулися підлітками та хотіли покинути країну: на Одещині затримали ухилянтів

22 квітня 2023 13:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині затримали ухилянтів
Чоловіки перебувають у слідчому відділку. Фото: Facebook ДПСУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області затримали "підлітків", які намагалися виїхати з країни. Двоє дорослих переодяглися в одяг підлітків, а під час перевірки надали чужі свідоцтва про народження.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.

Читайте також:

За повідомленням прикордонників ухилянти представилися підлітками 13 та 15 років та намагалися виїхати за кордон за чужими свідоцтвами про народження. Але це не вдалося втілити та їх зупинили на пропускному пункті.  

Невдалі схеми перетину кордону

В Одеській області затримали "красуню", яка збиралася нелегально перетнути державний кордон. Чоловік в жіночому вбранні хотів виїхати на заробітки в іншу країну.

Нещодавно оперативні співробітники Білгород-Дністровського прикордонного загону запобігли незаконному переправленню через державний кордон чоловіка призивного віку. Як виявилося, цей чоловік використовував закриті телеграм-канали для того, щоб пропонувати свої "послуги" легкого перетину кордону.

На Одещині прикордонники викрили правопорушників, які намагалися поза пунктами пропуску перетнути кордон. Аби незаконно виїхати з України, кожен ухилянт заплатив  близько 4000 доларів США.

Також прикордонники зупинили мікроавтобус Mercedes, яким кермував 36-річний громадянин України. В автівці, окрім водія, також перебували двоє чоловіків призовного віку, жителі Запоріжжя та Одеси. Вони ховалися в багажнику автівки

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

15:55 Хто з чоловіків зможе отримати відстрочку від служби на п'ять років: закон

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB