На Одещині затримали ухилянтів

Чоловіки перебувають у слідчому відділку. Фото: Facebook ДПСУ

В Одеській області затримали "підлітків", які намагалися виїхати з країни. Двоє дорослих переодяглися в одяг підлітків, а під час перевірки надали чужі свідоцтва про народження.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.

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За повідомленням прикордонників ухилянти представилися підлітками 13 та 15 років та намагалися виїхати за кордон за чужими свідоцтвами про народження. Але це не вдалося втілити та їх зупинили на пропускному пункті.

Невдалі схеми перетину кордону

В Одеській області затримали "красуню", яка збиралася нелегально перетнути державний кордон. Чоловік в жіночому вбранні хотів виїхати на заробітки в іншу країну.

Нещодавно оперативні співробітники Білгород-Дністровського прикордонного загону запобігли незаконному переправленню через державний кордон чоловіка призивного віку. Як виявилося, цей чоловік використовував закриті телеграм-канали для того, щоб пропонувати свої "послуги" легкого перетину кордону.

На Одещині прикордонники викрили правопорушників, які намагалися поза пунктами пропуску перетнути кордон. Аби незаконно виїхати з України, кожен ухилянт заплатив близько 4000 доларів США.

Також прикордонники зупинили мікроавтобус Mercedes, яким кермував 36-річний громадянин України. В автівці, окрім водія, також перебували двоє чоловіків призовного віку, жителі Запоріжжя та Одеси. Вони ховалися в багажнику автівки