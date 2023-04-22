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Притворились подростками и хотели покинуть страну: в Одесской области задержали уклонистов

22 апреля 2023 13:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области задержали ухилянцев
Мужчины находятся в следственном участке. Фото: Facebook ГНСУ
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области задержали "подростков", пытавшихся уехать из страны. Двое взрослых переоделись в одежду подростков, а во время проверки предоставили чужие свидетельства о рождении.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

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По сообщению пограничников, уклоняющиеся представились подростками 13 и 15 лет и пытались выехать за границу за чужими свидетельствами о рождении. Но это не удалось реализовать и их остановили на пропускном пункте.

Неудачные схемы пересечения границы

В Одесской области задержали "красотку", которая собиралась нелегально пересечь государственную границу. Мужчина в женском наряде хотел уехать на заработки в другую страну.

Недавно оперативные сотрудники Белгород-Днестровского пограничного отряда предотвратили незаконную переправку через государственную границу мужчины призывного возраста. Как оказалось, этот мужчина использовал закрытые телеграммы-каналы для того, чтобы предлагать свои "услуги" легкого пересечения границы.

В Одесской области пограничники разоблачили правонарушителей, которые пытались вне пунктов пропуска пересечь границу. Чтобы незаконно уехать из Украины, каждый уклончивый заплатил около 4000 долларов США.

Также пограничники остановили микроавтобус Mercedes, которым управлял 36-летний гражданин Украины. В автомобиле, кроме водителя, также находились двое мужчин призывного возраста, жители Запорожья и Одессы. Они прятались в багажнике автомобиля

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