На Одещині двоє чоловіків вигадали оригінальну схему незаконного перетину кордону

За "путівку" за кордон чоловіки заплатили 6 тисяч доларів

На Одещині прикордонники під час перевірки оперативної інформації викрили правопорушників. Двоє чоловіків намагались незаконно перетнути кордон.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Прикордонники зупинили мікроавтобус Mercedes, яким кермував 36-річний громадянин України. В автівці, окрім водія, також знаходилися двоє чоловіків призовного віку, жителі Запоріжжя та Одеси. Вони ховалися в багажнику автівки.

"Через рекламу мережі Інтернет, вони (ред. — втікачі) зв'язалися з організатором і попросили про "допомогу". За свої послуги чоловік забажав близько 6000 $ США. Після прибуття до Одеси, водій, який також причетний до організації переправлення, заховав ухилянтів в багажному відділенні авто та повіз їх у напрямку державного кордону", — йдеться в повідомленні.

Наразі до Нацполіції направлено повідомлення щодо виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Такі дії караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.

Невдалі схеми перетину кордону

На Одещині прикордонники викрили правопорушників, які намагалися поза пунктами пропуску перетнути кордон. Аби незаконно виїхати з України, кожен ухилянт заплатив близько 4000 доларів США.

Нагадаємо, нещодавно оперативники Білгород-Дністровського та Подільського прикордонних загонів запобігли незаконному переправленню осіб через державний кордон. Шестеро розумників вирішили сховатись в причепі фури.

Також прикордонники на українсько-молдовському кордоні затримали групу чоловіків призивного віку поблизу автомобільного пункту пропуску "Виноградівка". Як стало відомо, двоє місцевих жителів за грошову винагороду незаконно провели через державний кордон двох інших осіб. Усіх чотирьох затримали.