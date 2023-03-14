На кордоні Одещини з Молдовою стріляли: прикордонники ловили втікачів

На чоловіків чекає суд

У ніч з 13 на 14 березня прикордонники Ізмаїльського району затримали трьох громадян України на державному кордоні з Молдовою. Їх виявили за допомогою тепловізора.

Про це повідомляє Ізмаїльський прикордонний загін.

Що сталося?

Отримавши інформацію про невідомих осіб, які з’явилися в населеному пункті прикордоння, охоронці державного кордону перекрили можливі напрямки руху порушників. Один з нарядів помітив групу осіб, що рухалися в бік Молдови за допомогою тепловізора.

Затримання втікачів

Порушники не відповідали на вимоги прикордонників зупинитися і намагалися втекти. Затримати їх вдалося лише після попереджувальних пострілів вгору.

Хто вони?

Затримані чоловіки призовного віку з Донецької, Дніпропетровської та Львівської областей. Вони пояснили, що через Молдову намагались транзитом потрапити до країн Європи.

Яке покарання чекає на втікачів

На всіх трьох затриманих складені протоколи про адміністративні правопорушення за злісну непокору прикордонникам та спробу незаконного перетинання кордону. Очікується, що міру їхньої відповідальності за ці правопорушення визначить суд.

Невдалі схеми перетину кордону

На Одещині прикордонники викрили правопорушників, які намагалися поза пунктами пропуску перетнути кордон. Аби незаконно виїхати з України, кожен ухилянт заплатив близько 4000 доларів США.

Нагадаємо, нещодавно оперативники Білгород-Дністровського та Подільського прикордонних загонів запобігли незаконному переправленню осіб через державний кордон. Шестеро розумників вирішили сховатись в причепі фури.

Також прикордонники на українсько-молдовському кордоні затримали групу чоловіків призивного віку поблизу автомобільного пункту пропуску "Виноградівка". Як стало відомо, двоє місцевих жителів за грошову винагороду незаконно провели через державний кордон двох інших осіб. Усіх чотирьох затримали.