Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow На кордоні Одещини з Молдовою стріляли: прикордонники ловили втікачів arrow

На кордоні Одещини з Молдовою стріляли: прикордонники ловили втікачів

14 березня 2023 15:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На чоловіків чекає суд
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

У ніч з 13 на 14 березня прикордонники Ізмаїльського району затримали трьох громадян України на державному кордоні з Молдовою. Їх виявили за допомогою тепловізора. 

Про це повідомляє Ізмаїльський прикордонний загін.

Читайте також:

Що сталося?

Отримавши інформацію про невідомих осіб, які з’явилися в населеному пункті прикордоння, охоронці державного кордону перекрили можливі напрямки руху порушників. Один з нарядів помітив групу осіб, що рухалися в бік Молдови за допомогою тепловізора.

Затримання втікачів

Порушники не відповідали на вимоги прикордонників зупинитися і намагалися втекти. Затримати їх вдалося лише після попереджувальних пострілів вгору.

Хто вони?

Затримані чоловіки призовного віку з Донецької, Дніпропетровської та Львівської областей. Вони пояснили, що через Молдову намагались транзитом потрапити до країн Європи.

Яке покарання чекає на втікачів

На всіх трьох затриманих складені протоколи про адміністративні правопорушення за злісну непокору прикордонникам та спробу незаконного перетинання кордону. Очікується, що міру їхньої відповідальності за ці правопорушення визначить суд.

Невдалі схеми перетину кордону

На Одещині прикордонники викрили правопорушників, які намагалися поза пунктами пропуску перетнути кордон. Аби незаконно виїхати з України, кожен ухилянт заплатив  близько 4000 доларів США.

Нагадаємо, нещодавно оперативники Білгород-Дністровського та Подільського прикордонних загонів запобігли незаконному переправленню осіб через державний кордон. Шестеро розумників вирішили сховатись в причепі фури

Також прикордонники на українсько-молдовському кордоні затримали групу чоловіків призивного віку поблизу автомобільного пункту пропуску "Виноградівка". Як стало відомо, двоє місцевих жителів за грошову винагороду незаконно провели через державний кордон двох інших осіб. Усіх чотирьох затримали.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

16:43 Стівен Сігал відвідав форум руху русофілів в москві та зробив гучну заяву

16:36 Міноборони Білорусі оголосило про призов військовозобов'язаних на збори

16:25 На Одещині планують встановити понад 60 тисяч "розумних" лічильників

Новина з відео

16:22 Податки, які надходять до бюджету України, підуть на оборону, — Шмигаль

16:06 Переможця премії "Оскар" прооперували одразу після церемонії: хто він та що сталось

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:05 Збірна України з футболу зіграє з Німеччиною у Бремені

16:03Чи продовжать ЗСУ оборону Бахмута: Зеленський повідомив про рішення Ставки

15:52 Українські біженці зможуть перебувати у США довше: що відомо

15:35 Офіс генпрокурора зібрав сотні досьє на солдат армії рф, — The Guardian

15:29Хто переможе в українській Прем'єр-лізі цього сезону: експерти здивували прогнозом

Новина з відео

16:22 Податки, які надходять до бюджету України, підуть на оборону, — Шмигаль

Новина з відео

15:10 Астрономи показали момент падіння метеорита на Місяць

Новина з відео

13:57 Вакарчук, Кароль, Кошовий: знаменитості вітають з Днем добровольця

Новина з відео

13:29Пошкоджено дитячий садок: по Одещині завдали ракетного удару із тактичної авіації

Новина з відео

12:25 Катрін Денев на телебаченні зачитала вірш відомої української письменниці

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

10:58 Ешлі Грем прокоментувала скандальне та коротке інтерв'ю з Г'ю Грантом на премії "Оскар"

Новина з відео

10:39 ​​​​​​​Зеленський прокоментував обстріл Краматорська, де загинули мирні жителі

Новина з відео

10:22 Гайдай розповів про ситуацію на Луганському напрямку

Новина з відео

07:57 Російська ракета не долетіла до України та впала у Бєлгородській області

Новина з відео

22:55 Науковці показали, як велетенський айсберг відколовся від шельфового льодовика Антарктиди

08:23Кредитна сфера в Україні на межі колапсу: причетний кожен третій українець

07:23Тарифи на воду піднімуть для регіонів по-різному: скільки пропонують платити

21:13Магазини рекордно підвищили ціни на продукти: лідери зі здорожчання

Ексклюзив

18:00Зупинити кров і вшитися з позицій: як відбувається евакуація 300-х з поля бою

10:19НБУ зменшив підтримку курсу гривні продажем валюти: що відомо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

08:15Ріанна, Леді Гага, Ніколь Кідман та інші зірки: найяскравіші образи на премії "Оскар-2023"

Ексклюзив

07:10Чому дорожчають фрукти та овочі, і як довго це триватиме

18:00Як путін наслідує Сталіна: 70 років зі смерті вусатого тирана

07:33Чому Китаю вигідно допомагати росії у війні проти України

Новина з відео

21:35Все про пісні, які претендують на "Оскар-2023"

Актуальне по темі

None 14 Березень 16:42

Стівен Сігал відвідав форум руху русофілів в москві та зробив гучну заяву

None 14 Березень 16:36

Міноборони Білорусі оголосило про призов військовозобов'язаних на збори

None 14 Березень 16:28

На Одещині планують встановити понад 60 тисяч "розумних" лічильників

None 14 Березень 16:31

Податки, які надходять до бюджету України, підуть на оборону, — Шмигаль

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB