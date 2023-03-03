Ховались в причепі фури: на Одещині затримали шістьох втікачів

Водій може потрапити за ґрати на дев’ять років

Оперативники Білгород-Дністровського та Подільського прикордонних загонів запобігли незаконному переправленню осіб через державний кордон. Шестеро розумників вирішили сховатись в причепі фури.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Для реалізації свого плану вони звернулися до так званих "перевізників", знайшовши їх через закритий телеграм-канал. Ухилянти отримали вказівку прибути до Одеси та надалі заховатися в причепі вантажного транспортного засобу", — йдеться в повідомленні.

Попри незручність, кінцева вартість трансферу за кордон мала коштувати від 4000 до 4500 доларів США.

Яке покарання чекає на перевізника

Наразі повідомлено Національну поліцію та відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України". Такі дії караються позбавленням волі на строк від семи до дев'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Невдалі схеми перетину кордону

Нагадаємо, на околиці Андріяшівки, що на Одещині, прикордонники Подільського загону виявили особу, яка намагалась незаконно потрапити до Молдови. Однак втікач через необачність впав у протитанковий рів.

Також мешканець Одещини обіцяв допомогти військовозобов’язаним нелегально перетнути кордон та втекти до іншої країни, в обхід пунктів пропуску. За незаконні оборудки йому загрожує кримінальна відповідальність.