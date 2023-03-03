Прятались в прицепе фуры: в Одесской области задержали шестерых беглецов
Оперативники Белгород-Днестровского и Подольского пограничных отрядов предотвратили незаконную переправку лиц через государственную границу. Шесть умников решили спрятаться в прицепе фуры.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
-
Безумный камбек "Арсенала" против "Борнмута": Зинченко среди лучших по оценке
-
Жители столицы услышали взрывы: однако это просто изменение погоды
-
Настоящий апокалипсис: в сети показали, как выглядит разбомбленная армией рф Марьинка
-
Поражение "Динамо", потеря очков лидера "Днепр-1" и победа "Черноморца" на выезде
-
Оккупанты жестоко обстреляли Сумскую область: зафиксировано 117 "прилетов"
-
В ВСУ рассказали, сколько рф ежедневно наносит авиаударов по Украине
-
Небольшие осадки и сильный ветер: народный синоптик рассказала, какой завтра будет погода в Украине
-
Подоляк прокомментировал скандал по поводу награждения блогерши Манекен, которой "все равно, чей Крым"
-
Летом в Гааге заработает Международный центр по расследованию преступлений россии в Украине
-
Первая леди рассказала об ужасных сексуальных преступлениях россиян в Украине
"Для реализации своего плана они обратились к так называемым "перевозчикам", найдя их через закрытый телеграмм-канал. Уклоняющие получили указание прибыть в Одессу и дальше укрыться в прицепе грузового транспортного средства", — говорится в сообщении.
Несмотря на неудобство, конечная стоимость трансфера за границу должна стоить от 4000 до 4500 долларов США.
Какое наказание ждет перевозчика
Сообщена Национальная полиция и возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Такие действия наказываются лишением свободы сроком от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.
Неудачные схемы пересечения границы
Напомним, на окраине Андрияшевки в Одесской области пограничники Подольского отряда обнаружили лицо, которое пыталось незаконно попасть в Молдову. Однако беглец из-за опрометчивости впал в противотанковый ров.
Также житель Одесской области обещал помочь военнообязанным нелегально пересечь границу и бежать в другую страну, в обход пунктов пропуска. За незаконные сделки ему грозит уголовная ответственность.