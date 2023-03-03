Прятались в прицепе фуры: в Одесской области задержали шестерых беглецов

Водитель может попасть за решетку на девять лет

Оперативники Белгород-Днестровского и Подольского пограничных отрядов предотвратили незаконную переправку лиц через государственную границу. Шесть умников решили спрятаться в прицепе фуры.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Для реализации своего плана они обратились к так называемым "перевозчикам", найдя их через закрытый телеграмм-канал. Уклоняющие получили указание прибыть в Одессу и дальше укрыться в прицепе грузового транспортного средства", — говорится в сообщении.

Несмотря на неудобство, конечная стоимость трансфера за границу должна стоить от 4000 до 4500 долларов США.

Какое наказание ждет перевозчика

Сообщена Национальная полиция и возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Такие действия наказываются лишением свободы сроком от семи до девяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет с конфискацией имущества.

Неудачные схемы пересечения границы

Напомним, на окраине Андрияшевки в Одесской области пограничники Подольского отряда обнаружили лицо, которое пыталось незаконно попасть в Молдову. Однако беглец из-за опрометчивости впал в противотанковый ров.

Также житель Одесской области обещал помочь военнообязанным нелегально пересечь границу и бежать в другую страну, в обход пунктов пропуска. За незаконные сделки ему грозит уголовная ответственность.