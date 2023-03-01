Виявили тепловізором: на Одещині затримали чотирьох втікачів

Їхню подальшу долю вирішуватиме суд

Прикордонники Білгород-Дністровського загону затримали чотирьох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути державний кордон. Правопорушники виявилися місцевими мешканцями одного з населених пунктів Одещини.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Свою подорож ухилянти спланували вночі, сподіваючись залишитися непоміченими. Чоловіків прикордонники відділу "Фараонівка" виявили за допомогою тепловізійного приладу.

"На вимоги правоохоронців зупинитися порушники не реагували та почали тікати. Чоловіки зупинилися лише почувши попереджувальні постріли охоронців кордону. Затримані пояснили, що планували потрапити в Молдову у незаконний спосіб через обмеження у виїзді", — йдеться в повідомленні.

Яке покарання чекає на втікачів

Наразі правопорушників притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 204-1 "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України" та ст. 185-10 "Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону" КУпАП. Їхню подальшу долю вирішуватиме суд.

Невдалі схеми незаконного перетину кордону

Мешканець Одещини обіцяв допомогти військовозобов’язаним нелегально перетнути кордон та втекти до іншої країни, в обхід пунктів пропуску. За незаконні оборудки йому загрожує кримінальна відповідальність.

Мешканець Ізмаїла може сісти за ґрати через невдалу спробу переправити колегу призовного віку за кордон. 52-річний правопорушник зізнався у скоєному.

Двоє громадян України намагались в обхід пункту пропуску потрапити до Молдови. Помітити "втікачів" вдалось поблизу села Кубей Болградського району.