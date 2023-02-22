Прикривався псевдоінвалідністю: прикордонники Одещини затримали чергового втікача

Тепер з подорожувальником розбиратиметься поліція

Прикордонники на Одещині викрили 45-річного громадянина України, який намагався незаконно потрапити до Румунії. Він представив підроблене посвідчення інвалідності.

Про це повідомляє Ізмаїльський прикордонний загін.

Інспектори застосували прилади прикордонного контролю та знайшли ознаки фальсифікації документа. Згідно з кримінальним правом України, подібна діяльність є злочином згідно зі статтею 358 ККУ "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків", тому було направлено повідомлення до відділу поліції.

Такі дії караються штрафом до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.

Невдалі схеми незаконного перетину кордону

Мешканець Одещини обіцяв допомогти військовозобов’язаним нелегально перетнути кордон та втекти до іншої країни, в обхід пунктів пропуску. За незаконні оборудки йому загрожує кримінальна відповідальність.

Мешканець Ізмаїла може сісти за ґрати через невдалу спробу переправити колегу призовного віку за кордон. 52-річний правопорушник зізнався у скоєному.

Двоє громадян України намагались в обхід пункту пропуску потрапити до Молдови. Помітити "втікачів" вдалось поблизу села Кубей Болградського району.