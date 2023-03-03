Одесит тікав до Молдови, але впав в протитанковий рів

Втікач може потрапити за ґрати

На околиці Андріяшівки, що на Одещині, прикордонники Подільського загону виявили особу, яка намагалась незаконно потрапити до Молдови. Однак втікач через необачність впав у протитанковий рів.

Про це повідомляє Південне регіональне управління Державної прикордонної служби України.

"На вимогу зупинитись, порушник не відреагував та намагався зникнути з поля зору охоронців кордону. Тікаючи, він не втримав рівновагу послизнувся і впав у протитанковий рів заповнений водою. З’ясувалось, що порушник — 26-річний громадянин України, житель Одеси, який планував потрапити за кордон, щоб уникнути призову на військову службу", — йдеться в повідомленні.

Правоохоронці надали утікачеві медичну допомогу та доставили до підрозділу.

Яке покарання чекає на втікача

Правопорушника притягнули до адміністративної відповідальності, та направили повідомлення про ознаки кримінального правопорушення передбаченого ст. 336 КК України (Ухилення від призову на військову службу). Такі дії караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років.

Невдалі схеми незаконного перетину кордону

Мешканець Одещини обіцяв допомогти військовозобов’язаним нелегально перетнути кордон та втекти до іншої країни, в обхід пунктів пропуску. За незаконні оборудки йому загрожує кримінальна відповідальність.

Мешканець Ізмаїла може сісти за ґрати через невдалу спробу переправити колегу призовного віку за кордон. 52-річний правопорушник зізнався у скоєному.