"Подорож не вдалась": прикордонники на Одещині затримали ухилянтів та перевізників

На шістьох громадян чекає суд

Прикордонники на українсько-молдовському кордоні затримали групу чоловіків призивного віку поблизу автомобільного пункту пропуску "Виноградівка". Як стало відомо, двоє місцевих жителів за грошову винагороду незаконно провели через державний кордон двох інших осіб. Усіх чотирьох затримали.

Про це повідомляє Ізмаїльський прикордонний загін.

Яке покарання чекає на ухилянтів

За ознаками кримінального злочину, передбаченого ст. 332 "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України", прикордонники направили повідомлення до поліції. Подальшу долю всіх чотирьох вирішить суд.

Інші затримання на кордоні

Крім того, прикордонники затримали ще двох чоловіків призивного віку поблизу села Нагірне Ренійської громади. Порушники спочатку скористались послугами таксі, аби дістатись до прикордонного населеного пункту, а потім спробували незаконно перетнути кордон.

Порушення законодавства

За спробу незаконного перетинання державного кордону на них склали протоколи про адміністративні правопорушення за ч. 2 ст. 204-1 "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Справу направлені до суду.

Невдалі схеми перетину кордону

На Одещині прикордонники викрили правопорушників, які намагалися поза пунктами пропуску перетнути кордон. Аби незаконно виїхати з України, кожен ухилянт заплатив близько 4000 доларів США.

Нагадаємо, нещодавно оперативники Білгород-Дністровського та Подільського прикордонних загонів запобігли незаконному переправленню осіб через державний кордон. Шестеро розумників вирішили сховатись в причепі фури.

Також на околиці Андріяшівки, що на Одещині, прикордонники Подільського загону виявили особу, яка намагалась незаконно потрапити до Молдови. Однак втікач через необачність впав у протитанковий рів.