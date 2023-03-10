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"Путешествие не удалось": пограничники в Одесской области задержали уклонистов и перевозчиков

10 марта 2023 11:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Шестерых граждан ждет суд
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Пограничники на украинско-молдавской границе задержали группу мужчин призывного возраста вблизи автомобильного пункта пропуска "Виноградовка". Как стало известно, двое местных жителей за денежное вознаграждение незаконно провели через государственную границу двух других лиц. Всех четырех задержали.

Об этом сообщает Измаильский пограничный отряд .

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По признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 332 "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины", пограничники направили сообщение в полицию. Дальнейшую судьбу всех четырех решит суд.

Другие задержания на границе

Кроме того, пограничники задержали еще двоих мужчин призывного возраста вблизи села Нагорное Ренийской общины. Нарушители сначала воспользовались услугами такси, чтобы добраться до пограничного населенного пункта, а затем попытались незаконно пересечь границу.

Нарушение законодательства

За попытку незаконного пересечения государственной границы на них составили протоколы об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 204-1 "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Дело направлено в суд.

Неудачные схемы пересечения границы

В Одесской области пограничники разоблачили правонарушителей, которые пытались вне пунктов пропуска пересечь границу. Чтобы незаконно уехать из Украины, каждый уклончивый заплатил около 4000 долларов США.

Напомним, недавно оперативники Белгород-Днестровского и Подольского пограничных отрядов предотвратили незаконную переправку лиц через государственную границу. Шесть умников решили спрятаться в прицепе фуры .

Также на окраине Андрияшевки на Одесщине пограничники Подольского отряда обнаружили лицо, которое пыталось незаконно попасть в Молдову. Однако беглец из-за опрометчивости впал в противотанковый ров.

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