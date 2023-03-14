На границе Одесчины с Молдовой стреляли: пограничники ловили беглецов

Мужчин ждет суд

В ночь с 13 на 14 марта пограничники Измаильского района задержали троих граждан Украины на государственной границе с Молдовой. Их обнаружили с помощью тепловизора.

Об этом сообщает Измаильский пограничный отряд.

Что произошло?

Получив информацию о появившихся в населенном пункте пограничных неизвестных лицах, охранники государственной границы перекрыли возможные направления движения нарушителей. Один из нарядов заметил группу двигавшихся в сторону Молдовы с помощью тепловизора.

Задержание беглецов

Нарушители не отвечали на требования пограничников остановиться и пытались скрыться. Задержать их удалось только после упреждающих выстрелов вверх.

Кто они?

Задержаны мужчины призывного возраста из Донецкой, Днепропетровской и Львовской областей. Они объяснили, что через Молдову пытались транзитом попасть в страны Европы.

Какое наказание ждет беглецов

На всех трех задержанных составлены протоколы об административных правонарушениях за злостное неповиновение пограничникам и попытку незаконного пересечения границы. Ожидается, что меру ответственности за эти правонарушения определит суд.

Неудачные схемы пересечения границы

В Одесской области пограничники разоблачили правонарушителей, которые пытались вне пунктов пропуска пересечь границу. Чтобы незаконно уехать из Украины, каждый уклоняющийся заплатил около 4000 долларов США.

Напомним, недавно оперативники Белгород-Днестровского и Подольского пограничных отрядов предотвратили незаконную переправку лиц через государственную границу. Шесть умников решили спрятаться в прицепе фуры.

Также пограничники на украино-молдавской границе задержали группу мужчин призывного возраста вблизи автомобильного пункта пропуска "Виноградовка". Как стало известно, двое местных жителей за денежное вознаграждение незаконно провели через государственную границу двух других лиц. Всех четырех задержали.