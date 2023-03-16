В Одесской области двое мужчин придумали оригинальную схему незаконного пересечения границы

За "путевку" за границу мужчины заплатили 6 тысяч долларов

В Одесской области пограничники во время проверки оперативной информации разоблачили правонарушителей. Двое мужчин пытались незаконно пересечь границу.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Пограничники остановили микроавтобус Mercedes, которым управлял 36-летний гражданин Украины. В автомобиле, кроме водителя, также находились двое мужчин призывного возраста, жители Запорожья и Одессы. Они прятались в багажнике автомобиля.

"Из-за рекламы сети Интернет, они (ред. — беглецы) связались с организатором и попросили о "помощи". За свои услуги мужчина пожелал около 6000 $ США. По прибытии в Одессу, водитель, также причастный к организации переправки, спрятал уклоняющихся в багажном отделении авто и повез их в направлении государственной границы", — говорится в сообщении.

В настоящее время в Нацполицию направлено сообщение о выявлении признаков преступления, предусмотренного ст. 332 УК "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины". Такие действия наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Неудачные схемы пересечения границы

В Одесской области пограничники разоблачили правонарушителей, которые пытались вне пунктов пропуска пересечь границу. Чтобы незаконно уехать из Украины, каждый уклончивый заплатил около 4000 долларов США.

Напомним, недавно оперативники Белгород-Днестровского и Подольского пограничных отрядов предотвратили незаконную переправку лиц через государственную границу. Шесть умников решили спрятаться в прицепе фуры.

Также пограничники на украино-молдавской границе задержали группу мужчин призывного возраста вблизи автомобильного пункта пропуска "Виноградовка". Как стало известно, двое местных жителей за денежное вознаграждение незаконно провели через государственную границу двух других лиц. Всех четырех задержали.