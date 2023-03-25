Затримання на кордоні: прикордонники на Одещині відкрили вогонь

На ухилянтів чекає суд

Прикордонники на кордоні з Молдовою відкрили попереджувальний вогонь на двох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон. Вони не зупинилися під час перевірки і намагалися втекти.

Про це повідомляє Ізмаїльський прикордонний загін.

Після попереджувальних пострілів вгору, прикордонники змогли затримати порушників. Правоохоронцям пояснили, що вони спробували потрапити до європейських країн через Молдову.

Цікаво, що це не була єдина спроба потрапити до Молдови. В той самий час охоронці кордону спіймали ще двох "мандрівників".

"Охоронці державних рубежів завчасно побачили рух осіб в бік кордону через тепловізор та затримали їх. Цікавим є те, що останнє затримання відбулось в унісон з першим, але вже поблизу села Олександрівка, все того ж Болградського району", — йдеться в повідомленні.

Яке покарання чекає на "горе-мандрівників"

На всіх чотирьох "нічних мандрівників" складені протоколи про адміністративні правопорушення за спробу незаконного перетинання кордону за ч.2 ст.204-1 КУпАП, а на тих, хто начебто не чув попередження про зупинку ще й за злісну непокору за ст. 185-10 КУпАП. Ступінь провини та оцінку їхнім діям визначить суд у своїй ухвалі.

Невдалі схеми перетину кордону

Нещодавно оперативні співробітники Білгород-Дністровського прикордонного загону запобігли незаконному переправленню через державний кордон чоловіка призивного віку. Як виявилося, цей чоловік використовував закриті телеграм-канали для того, щоб пропонувати свої "послуги" легкого перетину кордону.

На Одещині прикордонники викрили правопорушників, які намагалися поза пунктами пропуску перетнути кордон. Аби незаконно виїхати з України, кожен ухилянт заплатив близько 4000 доларів США.

Нагадаємо, нещодавно оперативники Білгород-Дністровського та Подільського прикордонних загонів запобігли незаконному переправленню осіб через державний кордон. Шестеро розумників вирішили сховатись у причепі фури.