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Задержание на границе: пограничники в Одесской области открыли огонь

25 марта 2023 14:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Уклонистов ждет суд
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Пограничники на границе с Молдовой открыли предупредительный огонь на двоих мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу. Они не остановились во время проверки и пытались скрыться.

Об этом сообщает Измаильский пограничный отряд.

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После упреждающих выстрелов вверх, пограничники смогли задержать нарушителей. Правоохранителям объяснили, что они попытались попасть в европейские страны через Молдову.

Интересно, что это была не единственная попытка попасть в Молдову. В то же время пограничники поймали еще двух "путешественников".

"Охранники государственных рубежей заблаговременно увидели движение лиц в сторону границы через тепловизор и задержали их. Интересно, что последнее задержание произошло в унисон с первым, но уже вблизи села Александровка все того же Болградского района", — говорится в сообщении.

Какое наказание ждет "горе-путешественников"

На всех четырех "ночных путешественников" составлены протоколы об административных правонарушениях за попытку незаконного пересечения границы по ч.2 ст.204-1 КУоАП, а на тех, кто вроде бы не слышал предупреждения об остановке еще и за злостное неповиновение по ст. 185-10 КУоАП. Степень вины и оценку их действий определит суд в своем определении.

Неудачные схемы пересечения границы

Недавно оперативные сотрудники Белгород-Днестровского пограничного отряда предотвратили незаконную переправку через государственную границу мужчины призывного возраста. Как оказалось, этот мужчина использовал закрытые телеграммы-каналы для того, чтобы предлагать свои "услуги" легкого пересечения границы.

В Одесской области пограничники разоблачили правонарушителей, которые пытались вне пунктов пропуска пересечь границу. Чтобы незаконно уехать из Украины, каждый уклончивый заплатил около 4000 долларов США.

Напомним, недавно оперативники Белгород-Днестровского и Подольского пограничных отрядов предотвратили незаконную переправку лиц через государственную границу. Шесть умников решили спрятаться в прицепе фуры.

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