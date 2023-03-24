Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow На Одещині чоловік став фігурантом кримінальної справи за перевезення "ухилянтів" за кордон arrow

На Одещині чоловік став фігурантом кримінальної справи за перевезення "ухилянтів" за кордон

24 березня 2023 17:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Оперативники запобігли незаконному переправленню
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Нещодавно оперативні співробітники Білгород-Дністровського прикордонного загону запобігли незаконному переправленню через державний кордон чоловіка призивного віку. Як виявилося, цей чоловік використовував закриті телеграм-канали для того, щоб пропонувати свої "послуги" легкого перетину кордону.

Про це повідомляє Південне регіональне управління ДПС України.

Читайте також:

3000 доларів за "допомогу"

За "допомогою" до нього звернувся 38-річний громадянин України. "Ухилянт" передав йому 3000 доларів США за перетин кордону. Чоловік планував отримати статус біженця в Республіці Молдова. Але оперативники встигли запобігти незаконному перетину кордону та направили повідомлення про вчинення кримінального правопорушення.

Яке покарання чекає на "бізнесмена"

За вчинення кримінального правопорушення направлено повідомлення щодо виявлення ознак злочину, передбаченого статтею 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон". Такі дії караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.

Невдалі схеми перетину кордону

На Одещині прикордонники викрили правопорушників, які намагалися поза пунктами пропуску перетнути кордон. Аби незаконно виїхати з України, кожен ухилянт заплатив  близько 4000 доларів США.

Нагадаємо, нещодавно оперативники Білгород-Дністровського та Подільського прикордонних загонів запобігли незаконному переправленню осіб через державний кордон. Шестеро розумників вирішили сховатись у причепі фури

Також прикордонники зупинили мікроавтобус Mercedes, яким кермував 36-річний громадянин України. В автівці, окрім водія, також перебували двоє чоловіків призовного віку, жителі Запоріжжя та Одеси. Вони ховалися в багажнику автівки.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

18:59 На Волині детективи БЕБ виявили понад 30 тонн підробленої побутової хімії відомих брендів

18:47 Стало відомо, чи каратимуть Валерія Меладзе в росії за його фразу "Героям слава"

18:45 Українські роботодавці шукають кандидатів зі знанням ChatGPT: які умови та зарплати

18:41 Скандал на Тернопільщині: 23 пацієнти втратили зір після уколів в очі, одному видалять око

18:35Суд обрав запобіжний захід третьому організатору "блогерських вечірок" зі зґвалтуваннями

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

18:30Не заміновано: ТОП-п’ять місць, куди виїхати на природу на Київщині

18:30 В Одесі знизилася захворюваність на туберкульоз

18:30 Німеччина вперше передала Україні нові інженерні танки

Новина з відео

18:25 Піскун розповів про повернення дітей, яких депортували в рф: ексклюзивний ефір Новини.LIVE

Новина з відео

18:16Чи зростуть тарифи на електрику у квітні: Шмигаль виступив з важливою заявою

Новина з відео

18:25 Піскун розповів про повернення дітей, яких депортували в рф: ексклюзивний ефір Новини.LIVE

Новина з відео

18:16Чи зростуть тарифи на електрику у квітні: Шмигаль виступив з важливою заявою

Ексклюзив

18:00Альтернативний проїзд до Бессарабії та розвиток Одещини: на що підуть європейські гроші

Новина з відео

15:46 соловйов розгнівався через Галкіна: пропагандист висунув вимоги владі рф

Новина з відео

15:10 На Одещині прикордонний собака виявив контрабанду сигарет

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

14:59 Зеленський виступив перед випускниками-нацгвардійцями: що сказав глава держави

Новина з відео

14:40 Пляжний сезон під забороною: експерти попереджають про високий ступінь замінованості

Новина з відео

14:01 Україна передала росії частину полонених окупантів без обміну: подробиці

Новина з відео

12:40 Флоту рф вже не так спокійно у своїй "тихій гавані", — Гуменюк

Новина з відео

12:27 Залужний згадав про ракетний удар по базі окупантів у Бердянську

Новина з фото

18:30Не заміновано: ТОП-п’ять місць, куди виїхати на природу на Київщині

Ексклюзив

18:00Альтернативний проїзд до Бессарабії та розвиток Одещини: на що підуть європейські гроші

Новина з фото

07:32Шоумену Педану — 41: чим зараз займається зірка "Підйому"

Ексклюзив

06:10В Україні закрилися сотні обмінників: як вони працюють і скільки заробляють

Новина з фото

20:12 Історія кохання Єфросиніної та захисника України Тимура Хромаєва

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

19:00Дунайка вже на прилавках Привозу: як її краще приготувати — поради продавців

18:40Ізраїльські "Ловці дронів" скоро приїдуть в Україну

Ексклюзив

16:00На годину вперед: одесити про переведення часу

Ексклюзив

10:34"Заснув і більше не прокинувся": запоріжці розповіли про щоденний терор російських обстрілів

Новина з фото

06:45 Цілувався з зірками, платив за них та знає всі таємниці: блогеру Перес Гілтону — 45

Актуальне по темі

None 24 Березень 18:59

На Волині детективи БЕБ виявили понад 30 тонн підробленої побутової хімії відомих брендів

None 24 Березень 18:49

Стало відомо, чи каратимуть Валерія Меладзе в росії за його фразу "Героям слава"

None 24 Березень 14:05

Українські роботодавці шукають кандидатів зі знанням ChatGPT: які умови та зарплати

None 24 Березень 18:41

Скандал на Тернопільщині: 23 пацієнти втратили зір після уколів в очі, одному видалять око

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB