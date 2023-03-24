На Одещині чоловік став фігурантом кримінальної справи за перевезення "ухилянтів" за кордон

Оперативники запобігли незаконному переправленню

Нещодавно оперативні співробітники Білгород-Дністровського прикордонного загону запобігли незаконному переправленню через державний кордон чоловіка призивного віку. Як виявилося, цей чоловік використовував закриті телеграм-канали для того, щоб пропонувати свої "послуги" легкого перетину кордону.

Про це повідомляє Південне регіональне управління ДПС України.

3000 доларів за "допомогу"

За "допомогою" до нього звернувся 38-річний громадянин України. "Ухилянт" передав йому 3000 доларів США за перетин кордону. Чоловік планував отримати статус біженця в Республіці Молдова. Але оперативники встигли запобігти незаконному перетину кордону та направили повідомлення про вчинення кримінального правопорушення.

Яке покарання чекає на "бізнесмена"

За вчинення кримінального правопорушення направлено повідомлення щодо виявлення ознак злочину, передбаченого статтею 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон". Такі дії караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.

Невдалі схеми перетину кордону

На Одещині прикордонники викрили правопорушників, які намагалися поза пунктами пропуску перетнути кордон. Аби незаконно виїхати з України, кожен ухилянт заплатив близько 4000 доларів США.

Нагадаємо, нещодавно оперативники Білгород-Дністровського та Подільського прикордонних загонів запобігли незаконному переправленню осіб через державний кордон. Шестеро розумників вирішили сховатись у причепі фури.

Також прикордонники зупинили мікроавтобус Mercedes, яким кермував 36-річний громадянин України. В автівці, окрім водія, також перебували двоє чоловіків призовного віку, жителі Запоріжжя та Одеси. Вони ховалися в багажнику автівки.