В Одесской области мужчина стал фигурантом уголовного дела за перевозку "уклонистов" за границу

Оперативники предотвратили незаконную переправку

Недавно оперативные сотрудники Белгород-Днестровского пограничного отряда предотвратили незаконную переправку через государственную границу мужчины призывного возраста. Как оказалось, этот мужчина использовал закрытые телеграммы-каналы для того, чтобы предлагать свои "услуги" по легкому пересечению границы.

Об этом сообщает Южное региональное управление ГНС Украины.

3000 долларов за "помощь"

За "помощью" к нему обратился 38-летний гражданин Украины. "Уклоняющий" передал ему 3000 долларов США, за пересечение границы. Мужчина планировал получить статус беженца в Республике Молдова. Но оперативники успели предотвратить незаконное пересечение границы и направили сообщение о совершении уголовного правонарушения.

Какое наказание ждет бизнесмена

За совершение уголовного правонарушения направлено уведомление об обнаружении признаков преступления, предусмотренного статьей 332 УКУ "Незаконная переправка лиц через государственную границу". Такие действия наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Неудачные схемы пересечения границы

В Одесской области пограничники разоблачили правонарушителей, которые пытались вне пунктов пропуска пересечь границу. Чтобы незаконно уехать из Украины, каждый уклончивый заплатил около 4000 долларов США.

Напомним, недавно оперативники Белгород-Днестровского и Подольского пограничных отрядов предотвратили незаконную переправку лиц через государственную границу. Шесть умников решили спрятаться в прицепе фуры.

Также пограничники остановили микроавтобус Mercedes, которым управлял 36-летний гражданин Украины. В автомобиле, кроме водителя, также находились двое мужчин призывного возраста, жители Запорожья и Одессы. Они прятались в багажнике автомобиля.