Йшли за "перевіреним" маршрутом: на Одещині прикордонники зловили чотирьох втікачів

На ухилянтів чекає суд

Прикордонники Білгород-Дністровського загону поблизу кордону, на ділянці відділу "Старокозаче", затримали у двох випадках чотирьох громадян України, які намагалися незаконно потрапити в Молдову. Подальшу долю чоловіків вирішить суд.

Про це повідомляє ДПСУ.

Придбали "поради" в інтернеті

У першому випадку, були розкриті правопорушення двох братів, які проживали у Львівській області. Ці особи стверджували, що вони через Інтернет знайшли людей, які за 1500 доларів США надали їм детальний маршрут для нелегальної подорожі в Молдову, де, начебто, проживає їхня мати. Але, завдяки розкриттю оперативної інформації, правоохоронні органи змогли затримати втікачів.

Закритий телеграм-канал

Інші правопорушники, які були з Київської та Одеської областей, також виявилися порушниками закону. Вони зізналися, що знайшли закритий телеграм-канал, де учасники обговорювали способи нелегального перетинання кордону. Ці чоловіки вирішили скористатися одним зі способів, який обговорювався в групі. Для цього правопорушники на таксі дісталися транзитної ділянки дороги "Одеса – Рені", а далі пішки пішли в сторону кордону з Молдовою. Але біля кордону їх вже чекали прикордонники.

Яке покарання чекає на втікачів

Правопорушників прикордонники притягнули до адміністративної відповідальності за ст. ст.204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Подальшу долю чоловіків вирішить суд.

Невдалі схеми перетину кордону

На Одещині прикордонники викрили правопорушників, які намагалися поза пунктами пропуску перетнути кордон. Аби незаконно виїхати з України, кожен ухилянт заплатив близько 4000 доларів США.

Нагадаємо, нещодавно оперативники Білгород-Дністровського та Подільського прикордонних загонів запобігли незаконному переправленню осіб через державний кордон. Шестеро розумників вирішили сховатись в причепі фури.

Також прикордонники зупинили мікроавтобус Mercedes, яким кермував 36-річний громадянин України. В автівці, окрім водія, також знаходилися двоє чоловіків призовного віку, жителі Запоріжжя та Одеси. Вони ховалися в багажнику автівки.