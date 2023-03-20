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На Одещині очільниця служби у справах дітей зробила "ухилянта" опікуном чужої дитини

20 березня 2023 10:30
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Очільниця служби у справах дітей зробила "ухилянта" опікуном чужої дитини
Жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Посадовицю підозрюють у внесенні до офіційних документів неправдивих відомостей та у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України. Їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі та права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Слідчі з'ясували, що до видачі офіційних документів із неправдивою інформацією, якими послуговувався чоловік на пропускному пункті під час спроби перетнути державний кордон України, причетна  очільниця служби у справах дітей однієї з громад Одеського району. 

На прохання своєї знайомої громадянка внесла до офіційної документації неправдиву інформацію про те, що підліток проживає з 38-річним жителем Одеського району, який і забезпечує його базові потреби. Також фігурантка передала знайомій погоджений та завірений печаткою бланк заяви про надання згоди на виїзд за кордон неповнолітньому у супроводі нового опікуна, до якої згодом були внесені неправдиві дані.

"За наявністю достатніх доказів, слідчі повідомили посадовиці про підозру у внесенні службовою особою до офіційних документів неправдивих відомостей та у сприянні організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України шляхом надання засобів, вчиненому службовою особою з використанням свого службового становища. Ці злочини передбачені частиною 1 статті 366 та частиною 2 статті 332 Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді застави розміром сто тисяч гривень", — прокоментував начальник Білгород-Дністровського районного відділу поліції Павло Бобчинський.

Жінку відсторонили від посади. Правопорушниці загрожує до семи років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. 

Нагадаємо, у серпні 2022 року правоохоронці викрили 29-річну одеситку, яка використала свого 15-річного прийомного сина для безперешкодного вивезення військовозобов’язаного чоловіка за кордон. Громадянка забезпечила призовника документами про опіку над підлітком, які надали право виїхати чоловіку з дитиною з України. Реалізації задуму перешкодили правоохоронці. Обвинувальний акт щодо одеситки вже в суді.
 

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