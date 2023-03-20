На Одещині очільниця служби у справах дітей зробила "ухилянта" опікуном чужої дитини
Посадовицю підозрюють у внесенні до офіційних документів неправдивих відомостей та у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України. Їй загрожує покарання у вигляді позбавлення волі та права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.
Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.
-
У британській розвідці порівнюють ситуацію в Авдіївці з обороною Бахмута
-
Медведєв відреагував на ордер путіну та пригрозив випустити ядерку по Гаазі
-
Дружина важкохворого Брюса Вілліса розповіла, як зустріла його 68-річчя
-
День весняного рівнодення 2023: красиві привітання та листівки з побажаннями миру та щастя
-
Гол Кесс'є "Реалу" став рекордом "Барселони" на "Камп Ноу"
-
Пенсійний фонд розповів про деталі фінансування пенсій у березні
-
Росіяни опановують у Білорусі нову зброю
-
СБУ викрила підпільну мережу колаборантів-"більшовиків"
-
Блогерка-мільйонниця оголосила про вагітність: українські зірки вітають
-
У Фінській затоці сотні невідомих танкерів переправляють нафту рф: чим це загрожує
Слідчі з'ясували, що до видачі офіційних документів із неправдивою інформацією, якими послуговувався чоловік на пропускному пункті під час спроби перетнути державний кордон України, причетна очільниця служби у справах дітей однієї з громад Одеського району.
На прохання своєї знайомої громадянка внесла до офіційної документації неправдиву інформацію про те, що підліток проживає з 38-річним жителем Одеського району, який і забезпечує його базові потреби. Також фігурантка передала знайомій погоджений та завірений печаткою бланк заяви про надання згоди на виїзд за кордон неповнолітньому у супроводі нового опікуна, до якої згодом були внесені неправдиві дані.
"За наявністю достатніх доказів, слідчі повідомили посадовиці про підозру у внесенні службовою особою до офіційних документів неправдивих відомостей та у сприянні організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України шляхом надання засобів, вчиненому службовою особою з використанням свого службового становища. Ці злочини передбачені частиною 1 статті 366 та частиною 2 статті 332 Кримінального кодексу України. Суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді застави розміром сто тисяч гривень", — прокоментував начальник Білгород-Дністровського районного відділу поліції Павло Бобчинський.
Жінку відсторонили від посади. Правопорушниці загрожує до семи років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Нагадаємо, у серпні 2022 року правоохоронці викрили 29-річну одеситку, яка використала свого 15-річного прийомного сина для безперешкодного вивезення військовозобов’язаного чоловіка за кордон. Громадянка забезпечила призовника документами про опіку над підлітком, які надали право виїхати чоловіку з дитиною з України. Реалізації задуму перешкодили правоохоронці. Обвинувальний акт щодо одеситки вже в суді.