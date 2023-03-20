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В Одесской области руководитель службы по делам детей сделала "уклониста" опекуном чужого ребенка

20 марта 2023 10:30
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
Руководитель службы по делам детей сделала "ухилянта" опекуном чужого ребенка
Женщине грозит наказание в виде лишения свободы
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

Чиновник подозревается во внесении в официальные документы ложных сведений и в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины. Ей грозит наказание в виде лишения свободы и права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Следователи выяснили, что к выдаче официальных документов с ложной информацией, которыми пользовался мужчина на пропускном пункте при попытке пересечь государственную границу Украины, причастен руководитель службы по делам детей одной из громад Одесского района.

По просьбе своей знакомой гражданка внесла в официальную документацию ложную информацию о том, что подросток проживает с 38-летним жителем Одесского района, который и обеспечивает его базовые нужды. Также фигурантка передала знакомому согласованный и заверенный печатью бланк заявления о предоставлении согласия на выезд за границу несовершеннолетнему в сопровождении нового опекуна, в которое впоследствии были внесены ложные данные.

"При наличии достаточных доказательств, следователи сообщили должностнице о подозрении во внесении должностным лицом в официальные документы ложных сведений и в содействии организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины путем предоставления средств, совершенном должностным лицом с использованием своего служебного положения. Эти преступления предусмотрены частью 1 статьи 366 и частью 2 статьи 332 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал подозреваемую меру пресечения в виде залога в размере сто тысяч гривен", — прокомментировал начальник Белгород-Днестровского районного отдела полиции Павел Бобчинский.

Женщину отстранили от должности. Правонарушительнице грозит до семи лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Напомним, в августе 2022 года стражи порядка разоблачили 29-летнюю одесситку, которая использовала своего 15-летнего приемного сына для беспрепятственного вывоза военнообязанного мужчины за границу. Гражданка обеспечила призывника документами об опеке над подростком, предоставившим право уехать мужчине с ребенком из Украины. Реализации затеи помешали правоохранители. Обвинительный акт по одесситке уже в суде.

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