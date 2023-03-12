В Польщі вчать одеських підлітків куховарити
Польський шеф-кухар ділиться професійними таємницями з молоддю Одещини. Вони живуть та навчаються там із початку війни.
Підлітки із цікавістю спостерігають за його швидкими рухами, а потім відтворюють шедеври європейської кухні.
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Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив директор Департаменту освіти та науки Одеської ОВА Олександр Лончак.
"Як тут пахне щосуботи! Профтехосвіта — в дії! Вже рік, як здобувачі закладів професійної (професійно-технічної) освіти, які перебувають під опікою держави, живуть і навчаються в чудових умовах у дружній Польщі. Тут все для них нове, але діти звикають. На кухні готельного комплексу "Осса", що в Лодзькому воєводстві, чаклує професійний шеф-кухар Адам. Підлітки із цікавістю спостерігають за його швидкими рухами, а потім відтворюють шедеври європейської кухні", — написав Олександр Лончак.
На кожному етапі пан Адам, розповідає Олександр Лончак, ділиться професійними секретами з українською молоддю, яка швидко вчиться смачного готувати.
Зазначимо, цьогоріч абітурієнти складатимуть національний мультипредметний тест як альтернативу ЗНО. За його результатами й вступатимуть до вишів. Реєстрація проходитиме на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.
Нагадаємо, з міркувань безпеки національний мультипредметний тест відбуватиметься протягом одного дня. Тимчасові екзаменаційні центри функціонуватимуть на підконтрольній Україні території.