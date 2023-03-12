В Польщі вчать одеських підлітків куховарити

Польський шеф-кухар навчає ресторанній справі

Польський шеф-кухар ділиться професійними таємницями з молоддю Одещини. Вони живуть та навчаються там із початку війни.

Підлітки із цікавістю спостерігають за його швидкими рухами, а потім відтворюють шедеври європейської кухні.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив директор Департаменту освіти та науки Одеської ОВА Олександр Лончак.

"Як тут пахне щосуботи! Профтехосвіта — в дії! Вже рік, як здобувачі закладів професійної (професійно-технічної) освіти, які перебувають під опікою держави, живуть і навчаються в чудових умовах у дружній Польщі. Тут все для них нове, але діти звикають. На кухні готельного комплексу "Осса", що в Лодзькому воєводстві, чаклує професійний шеф-кухар Адам. Підлітки із цікавістю спостерігають за його швидкими рухами, а потім відтворюють шедеври європейської кухні", — написав Олександр Лончак.

На кожному етапі пан Адам, розповідає Олександр Лончак, ділиться професійними секретами з українською молоддю, яка швидко вчиться смачного готувати.

Зазначимо, цьогоріч абітурієнти складатимуть національний мультипредметний тест як альтернативу ЗНО. За його результатами й вступатимуть до вишів. Реєстрація проходитиме на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Нагадаємо, з міркувань безпеки національний мультипредметний тест відбуватиметься протягом одного дня. Тимчасові екзаменаційні центри функціонуватимуть на підконтрольній Україні території.