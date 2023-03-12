В Польше учат одесских подростков готовить
Польский шеф-повар делится профессиональными тайнами с молодежью Одесской области. Они живут и учатся там с начала войны.
Подростки с интересом наблюдают его быстрые движения, а затем воспроизводят шедевры европейской кухни.
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Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил директор Департамента образования и науки Одесской ОВА Александр Лончак.
"Как здесь пахнет каждую субботу! Профтехобразование — в действии! Уже год, как соискатели заведений профессионального (профессионально-технического) образования, которые находятся на попечении государства, живут и учатся в прекрасных условиях в дружной Польше. Здесь все для них ново, но дети привыкают "На кухне гостиничного комплекса "Осса", что в Лодзком воеводстве, колдует профессиональный шеф-повар Адам. Подростки с интересом наблюдают за его быстрыми движениями, а затем воспроизводят шедевры европейской кухни", — написал Александр Лончак.
На каждом этапе Адам, рассказывает Александр Лончак, делится профессиональными секретами с украинской молодежью, которая быстро учится вкусному готовить.
Отметим, в этом году абитуриенты будут сдавать национальный мультипредметный тест, как альтернативу ВНО. По его результатам и будут поступать в вузы. Регистрация будет проходить на сайте Украинского центра оценки качества образования.
Напомним, из соображений безопасности национальный мультипредметный тест будет проходить в течение одного дня. Временные экзаменационные центры будут функционировать на подконтрольной Украине территории.