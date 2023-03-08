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Старшокласники Одеси можуть безплатно опанувати основи IT

8 березня 2023 18:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Заняття розпочнуться 17 квітня
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесі старшокласники, які хочуть більше дізнатися про сферу ІТ та здобути базові знання та навички в розробці програмного забезпечення, запрошують долучитися до безплатного курсу. Навчання проходитиме онлайн з 17:00 до 18:00 один-чотири рази на тиждень залежно від обраного напряму. Програма розрахована на 10 тижнів.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Що таке ЕРАМ University Pre-Junior Program

ЕРАМ University Pre-Junior Program — це проєкт, який дозволяє школярам знайомитися з ІТ-сферою та здобувати базові знання та навички в розробці програмного забезпечення.

Що ви будете вивчати під час участі в програмі

Під час проєкту учасники дізнаються про:

  • ІТ-сферу України, основні тренди та перспективи;
  • види ІТ-компаній та їхні відмінності;
  • ролі та професії в ІТ-сфері, основні спеціалізації;
  • роботу в команді (методологія Agile та фреймворк SCRUM);
  • інструменти для роботи з кодом (Git тощо).

Як приєднатись до програми

Охочі взяти участь в навчанні мають виконати три умови. Приймання заявок триватиме до 17 березня (13:00). Учасники отримають відповіді до 1 квітня.

Умови подачі заявки:

  1. зареєструватися на порталі;
  2. заповнити форму та показати свій рівень розуміння технологій;
  3. підготувати письмову згоду законного представника (всі поля мають бути заповнені), яку необхідно надіслати до 17 березня з імейла законного представника на електронну адресу [email protected] із темою листа: EPAM Pre-Junior program Spring-2023.

Нагадаємо, в Одесі учні 5-9 класів можуть безплатно мали змогу приєднатися до освітнього проєкту з вивчення математики. Головна мета — навчити учнів самостійно опрацювати шкільний курс з математики за допомогою інтерактивних методів.

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