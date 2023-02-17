Одеські школярі можуть безплатно вивчати математику: як зареєструватись

Найкращі учні отримають цінні подарунки

В Одесі учні 5-9 класів можуть безплатно приєднатися до освітнього проєкту з вивчення математики. Головна мета — навчити учнів самостійно опрацювати шкільний курс з математики за допомогою інтерактивних методів.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

GIOS — це інтерактивна онлайн-школа математики, де навчаються за останніми освітніми методиками. Курси розроблені досвідченими вчителями та схвалені Міністерством Освіти і Науки України.

Проєкт PlayMath допоможе:

здобути знання зі шкільного курсу, а також поглибити та доповнити їх;

підготуватися до основних навчальних тем з 5 по 9 клас та зануритись у цікавий світ математики.

Курс складається з тем, а теми — з уроків. Кожен урок складається з двох блоків: першого — теоретичного (анімований інтерактивний відеоурок на 4-5 хвилин, схеми, приклади типових завдань з розв’язанням) та другого — практичного (інтерактивні завдання різного рівня складності).

"Учасники зможуть отримати сертифікат підтвердження знань та позмагатися за подарунки. ТОП-10 найстаранніших учнів отримають головний приз від проєкту — планшет, а ТОП-50 - подарунки від GIOS", — йдеться в повідомленні.

Як зареєструватись

Для того, аби долучитися до програми, залишайте свої контактні за посиланням. Далі на вашу пошту та месенджер дитини прийде лист із логіном та паролем до особистого кабінету платформи, де ви знайдете навчальні матеріали.

Нагадаємо, одеситів також запрошували на безплатне вивчення англійської мови. Неприбуткова організація ENGin пропонує українським дітям та молоді віком 10–35 років практикувати саме розмовну англійську онлайн.