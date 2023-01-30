Одесити можуть безплатно вивчати українську мову

Найактивніші учні отримають подарунки

Всеукраїнський проєкт "Єдині" відкриває реєстрацію учасників на десятий курс з вивчення української мови. Старт курсу вже за тиждень — 6 лютого.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Учасники багато спілкуватимуться про мотивацію говорити українською, про те, коли і як починалась історія української мови, культурні відмінності українців, укорінені в народній творчості, звичаях, традиціях.

Кожен учасник курсу отримує:

щоденні завдання та навчальні матеріали;

вебінари та онлайн-лекції;

розмовні клуби у зручному форматі (онлайн чи офлайн);

аудіоматеріали для кращого засвоєння знань;

спеціальні відзнаки для найактивніших учасників спільноти;

friendly-чати для спілкування українською у колі однодумців.

Буде й доступ до чату підтримки, де модератори з 09:00 до 21:00 допомагатимуть тим, хто має питання за програмою курсу.

Навчатись можна абсолютно безплатно, долучитися може кожен охочий з будь-якої точки світу. Телефон кол-центру проєкту "Єдині": +38 050 927 05 44. Реєстрація за посиланням.

Нагадаємо, одеситів також запрошували на безплатне вивчення англійської мови. Неприбуткова організація ENGin пропонує українським дітям та молоді віком 10–35 років практикувати саме розмовну англійську онлайн.

Безоплатні навчання

З метою зменшення дисбалансу між попитом і пропозицією робочої сили на ринку праці безробітним пропонується проходження професійного навчання, в першу чергу особам, які не мають професії або займали місця, що не потребують професійної підготовки. Серед запропонованих курсів популярні на ринку труда професії.

За більш детальною інформацією можна звертатися до навчальної частини Центру за тел.: (048) 705-44-11 або до фахівців Одеського міського центру зайнятості за тел.: (048) 705-50-33.