Одесситы могут бесплатно учить украинский язык

Одесситы могут бесплатно изучать украинский язык: как зарегистрироваться на курс
Всеукраинский проект "Единые" открывает регистрацию участников на десятый курс по изучению украинского языка. Старт курса уже через неделю — 6 февраля.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
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Участники будут много общаться о мотивации говорить на украинском, о том, когда и как начиналась история украинского языка, культурные отличия украинцев, укорененные в народном творчестве, обычаях, традициях.
Каждый участник курса получает:
- ежедневные задания и учебные материалы;
- вебинары и онлайн-лекции;
- разговорные клубы в удобном формате (онлайн или офлайн);
- аудиоматериалы для лучшего усвоения знаний;
- специальные знаки отличия для самых активных участников сообщества;
- friendly-чат для общения на украинском в кругу единомышленников.
Будет и доступ к чату поддержки, где модераторы с 09:00 до 21:00 будут помогать тем, у кого есть вопросы по программе курса.
Научиться можно абсолютно бесплатно, присоединиться может любой желающий из любой точки мира. Телефон колл-центра проекта "Единые": +38 050 927 05 44. Регистрация по ссылке.
Напомним, одесситов также приглашали на бесплатное изучение английского языка. Неприбыльная организация ENGin предлагает украинским детям и молодежи в возрасте 10–35 лет практиковать именно разговорный английский онлайн.
Бесплатное обучение
С целью уменьшения дисбаланса между спросом и предложением рабочей силы на рынке труда безработным предлагается прохождение профессионального обучения, в первую очередь лицам, которые не имеют профессии или занимали места, что не нуждаются в профессиональной подготовке. Среди предлагаемых курсов популярны на рынке труда профессии.
За более подробной информацией можно обращаться в учебную часть Центра по тел.: (048) 705-44-11 или к специалистам Одесского городского центра занятости по тел.: (048) 705-50-33.