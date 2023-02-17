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Одесские школьники могут бесплатно изучать математику: как зарегистрироваться

17 февраля 2023 16:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одесские школьники могут бесплатно изучать математику: как зарегистрироваться
Лучшие учащиеся получат ценные подарки
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одессе учащиеся 5-9 классов могут бесплатно присоединиться к образовательному проекту по изучению математики. Главная цель — научить учащихся самостоятельно проработать школьный курс по математике с помощью интерактивных методов.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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GIOS — это интерактивная онлайн-школа математики, где учатся по последним образовательным методикам. Курсы разработаны опытными учителями и одобрены Министерством образования и науки Украины.

Проект PlayMath поможет:

  • получить знания по школьному курсу, а также углубить и дополнить их;
  • подготовиться к основным учебным темам с 5 по 9 класс и погрузиться в интересный мир математики.

Курс состоит из тем, а темы — из уроков. Каждый урок состоит из двух блоков: первого – теоретического (анимированный интерактивный видеоурок на 4-5 минут, схемы, примеры типовых задач по решению) и второго – практического (интерактивные задачи разного уровня сложности).

"Участники смогут получить сертификат подтверждения знаний и посоревноваться за подарки. ТОП-10 самых усердных учеников получат главный приз от проекта — планшет, а ТОП-50 — подарки от GIOS", — говорится в сообщении.

Как зарегистрироваться

Чтобы присоединиться к программе, оставляйте свои контактные по ссылке. Далее на вашу почту и мессенджер ребенка придет письмо с логином и паролем в кабинет платформы, где вы найдете учебные материалы.

Напомним, одесситов также приглашали на бесплатное изучение английского языка. Некоммерческая организация ENGin предлагает украинским детям и молодежи в возрасте 10–35 лет практиковать именно разговорный английский онлайн.

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