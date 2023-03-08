Старшеклассники Одессы могут бесплатно овладеть основами IT
В Одессе старшеклассники, которые хотят больше узнать о сфере IT и получить базовые знания и навыки в разработке программного обеспечения, приглашают присоединиться к бесплатному курсу. Обучение будет проходить онлайн с 17:00 до 18:00 один-четыре раза в неделю в зависимости от выбранного направления. Программа рассчитана на 10 недель.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
-
Для украинцев за границей создали приложение: чем оно полезно
-
Задержанных участников митингов в Грузии перевели в разные города страны
-
Знаменитости, которые видели НЛО и верят в пришельцев
-
Какой праздник отмечают 9 марта: приметы, традиции и запреты в этот день
-
Одесские медики дали советы, что есть, чтобы иметь хорошее зрение
-
На технике оккупантов в Мариуполе заметили новые отметки
-
Эмоции города: весенний праздник в Киеве глазами фотографа Новини.LIVE
-
Британия выразила обеспокоенность одобрением закона об "иноагентах" в Грузии
-
Возле Бахмута пограничники из минометов уничтожили восемь оккупантов
-
Собратья из 30-й бригады назвали имя расстрелянного военного за слова "Слава Украине", — Маляр
Что такое ЕРАМ University Pre-Junior Program
ЕРАМ University Pre-Junior Program — это проект, позволяющий школьникам знакомиться с IT-сферой и получать базовые знания и навыки в разработке программного обеспечения.
Что вы будете изучать при участии в программе
Во время проекта участники узнают о:
- IT-сферу Украины, основные тренды и перспективы;
- виды IT-компаний и их отличия;
- роли и профессии в IT-сфере; основные специализации;
- работу в команде (методология Agile и фреймворк SCRUM);
- инструменты для работы с кодом (Git и т.п.).
Как присоединиться к программе
Желающие поучаствовать в обучении должны выполнить три условия. Прием заявок продлится до 17 марта (13:00). Участники получат ответы до 1 апреля.
Условия подачи заявки:
- зарегистрироваться на портале;
- заполнить форму и показать свой уровень понимания технологий;
- подготовить письменное согласие законного представителя (все поля должны быть заполнены), которое необходимо отправить до 17 марта с имейла законного представителя по электронному адресу [email protected] с темой письма: EPAM Pre-Junior program Spring-2023.
Напомним, в Одессе ученики 5-9 классов могут бесплатно присоединиться к образовательному проекту по изучению математики. Главная цель — научить учащихся самостоятельно проработать школьный курс по математике с помощью интерактивных методов.