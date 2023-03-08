Старшеклассники Одессы могут бесплатно овладеть основами IT

Занятия начнутся 17 апреля

В Одессе старшеклассники, которые хотят больше узнать о сфере IT и получить базовые знания и навыки в разработке программного обеспечения, приглашают присоединиться к бесплатному курсу. Обучение будет проходить онлайн с 17:00 до 18:00 один-четыре раза в неделю в зависимости от выбранного направления. Программа рассчитана на 10 недель.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Что такое ЕРАМ University Pre-Junior Program

ЕРАМ University Pre-Junior Program — это проект, позволяющий школьникам знакомиться с IT-сферой и получать базовые знания и навыки в разработке программного обеспечения.

Что вы будете изучать при участии в программе

Во время проекта участники узнают о:

IT-сферу Украины, основные тренды и перспективы;

виды IT-компаний и их отличия;

роли и профессии в IT-сфере; основные специализации;

работу в команде (методология Agile и фреймворк SCRUM);

инструменты для работы с кодом (Git и т.п.).

Как присоединиться к программе

Желающие поучаствовать в обучении должны выполнить три условия. Прием заявок продлится до 17 марта (13:00). Участники получат ответы до 1 апреля.

Условия подачи заявки:

зарегистрироваться на портале; заполнить форму и показать свой уровень понимания технологий; подготовить письменное согласие законного представителя (все поля должны быть заполнены), которое необходимо отправить до 17 марта с имейла законного представителя по электронному адресу [email protected] с темой письма: EPAM Pre-Junior program Spring-2023.

Напомним, в Одессе ученики 5-9 классов могут бесплатно присоединиться к образовательному проекту по изучению математики. Главная цель — научить учащихся самостоятельно проработать школьный курс по математике с помощью интерактивных методов.