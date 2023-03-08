Підготовка до НМТ 2023: в Одеській ОВА пояснили все, що потрібно знати абітурієнтам

Реєстрація розпочнеться у квітні

Цьогоріч абітурієнти складатимуть національний мультипредметний тест як альтернативу ЗНО. За його результатами й вступатимуть до вишів. Реєстрація проходитиме на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

Про це повідомив голова Департаменту освіти та науки Одеської ОВА Олександр Лончак.

Реєстрація та тестування на НМТ 2023

Реєстрація на національний мультипредметний тест 2023 відбуватиметься у квітні на сайті Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) та буде безпаперовою. Учасники повинні завантажити свої документи в спеціальний сервіс. Учням шкіл допоможуть у цьому.

Після реєстрації ви отримаєте доступ до своєї особистої сторінки, де буде вся інформація про те, де, коли та як буде проходити тестування, коли потрібно прибути, які результати тощо.

Деталі про основну та додаткову сесії

Основна сесія тестування на НМТ 2023 планується на червень. Також буде додаткова сесія, яка відбудеться наприкінці червня — на початку липня. Це дозволить вступникам, які з поважних причин не змогли пройти тестування під час основної сесії, мати ще одну спробу.

Вигляд тестів та їхні особливості

Для тренувань доступні демонстраційні варіанти тестів з української мови та математики, які можна знайти на сайті.

З міркувань безпеки національний мультипредметний тест відбуватиметься протягом одного дня. Тимчасові екзаменаційні центри функціонуватимуть на підконтрольній Україні території. Вступники, які зареєстровані та перебувають на тимчасово окупованій території, зможуть проходити всі етапи вступної кампанії дистанційно без складання національного мультипредметного тесту.