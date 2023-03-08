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Подготовка к НМТ 2023: в Одесской ОВА объяснили все, что нужно знать абитуриентам

8 марта 2023 15:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Регистрация начнется в апреле
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В этом году абитуриенты будут сдавать национальный мультипредметный тест в качестве альтернативы ВНО. По его результатам и будут поступать в вузы. Регистрация будет проходить на сайте Украинского центра оценки качества образования.

Об этом сообщил глава Департамента образования и науки Одесской ОВ Александр Лончак.

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Регистрация и тестирование на НМТ 2023

Регистрация на национальный мультипредметный тест 2023 будет проходить в апреле на сайте Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) и будет безбумажной. Участники должны скачать свои документы в специальный сервис. Ученикам школ помогут в этом.

После регистрации вы получите доступ к своей личной странице, где будет вся информация о том, где, когда и как будет проходить тестирование, когда нужно прибыть, какие результаты и т.д.

Подробности об основной и дополнительной сессии

Основная сессия тестирования на НМТ 2023 г. планируется на июнь. Также будет дополнительная сессия, которая состоится в конце июня — начале июля. Это позволит поступающим, которые по уважительным причинам не смогли пройти тестирование во время основной сессии, иметь еще одну попытку.

Вид тестов и их особенности

Для тренировок доступны демонстрационные варианты тестов по украинскому языку и математике, которые можно найти на сайте.

По соображениям безопасности, национальный мультипредметный тест будет проходить в течение одного дня. Временные экзаменационные центры будут функционировать на подконтрольной Украине территории. Поступающие, которые зарегистрированы и находятся на временно оккупированной территории, смогут проходить все этапы вступительной кампании дистанционно без сдачи национального мультипредметного теста.

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