Подготовка к НМТ 2023: в Одесской ОВА объяснили все, что нужно знать абитуриентам

Регистрация начнется в апреле

В этом году абитуриенты будут сдавать национальный мультипредметный тест в качестве альтернативы ВНО. По его результатам и будут поступать в вузы. Регистрация будет проходить на сайте Украинского центра оценки качества образования.

Об этом сообщил глава Департамента образования и науки Одесской ОВ Александр Лончак.

Регистрация и тестирование на НМТ 2023

Регистрация на национальный мультипредметный тест 2023 будет проходить в апреле на сайте Украинского центра оценивания качества образования (УЦОКО) и будет безбумажной. Участники должны скачать свои документы в специальный сервис. Ученикам школ помогут в этом.

После регистрации вы получите доступ к своей личной странице, где будет вся информация о том, где, когда и как будет проходить тестирование, когда нужно прибыть, какие результаты и т.д.

Подробности об основной и дополнительной сессии

Основная сессия тестирования на НМТ 2023 г. планируется на июнь. Также будет дополнительная сессия, которая состоится в конце июня — начале июля. Это позволит поступающим, которые по уважительным причинам не смогли пройти тестирование во время основной сессии, иметь еще одну попытку.

Вид тестов и их особенности

Для тренировок доступны демонстрационные варианты тестов по украинскому языку и математике, которые можно найти на сайте.

По соображениям безопасности, национальный мультипредметный тест будет проходить в течение одного дня. Временные экзаменационные центры будут функционировать на подконтрольной Украине территории. Поступающие, которые зарегистрированы и находятся на временно оккупированной территории, смогут проходить все этапы вступительной кампании дистанционно без сдачи национального мультипредметного теста.