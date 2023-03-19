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Спочатку збив собаку, а потім хотів її вбити: відомо ім'я зловмисника

19 березня 2023 13:25
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Чоловік переїхав тварину
Громадянин В’єтнаму запропонував лікарям приспати Чернушку
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Через незадовільний стан здоров’я, лікарі відтермінували операцію постраждалій собаці. Зловмисник, який її переїхав, запропонував приспати тварину.

Про це на своїй сторінці у соцмережах повідомляє Громадська організація URSA.UA.

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За інформацією ГО, чоловіка, який був за кермом та холоднокровно хотів вбити тварину, звати Хоан Ван Мінь. 

"Саме він був за кермом автівки Mercedes-Benz 250 CDI з номером ВН5959IP, зареєстрованої на мати водія Нгуен Тхі Хань. Після скоєння злочину мешканці ЖК почали вимагати від нього сплатити лікування Чернушки, на що Хоан Ван Мінь відповів, що грошей у нього немає, і взагалі собака — це не людина, тож нічого давати він не буде. Проте українці не були б українцями, якби залишили це просто так. 6000 грн на лікування все-таки вдалося "вибити", але це ще не кінець", —  йдеться у повідомленні.

За фактом скоєння злочину  відносно зловмисника було порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України. За жорстоке поводження з тваринами чоловікові загрожує арешт на строк до шести місяців або обмеженням волі до трьох років.

"Громадянин В’єтнаму, коли відчув, що запахло "смаженим", вирішив запропонувати лікарям Чернушки 30 000 грн, аби той "тихесенько" приспав собаку! Звісно, лікарі на це не пішли", — зазначають в ГО.

Юристи ГО  вже зв’язалися із кураторкою Чернушки та надали необхідні консультації. А коли справу буде передано до суду, то запевняють, що  нададуть  й адвокатський супровід.

Тим часом як повідомляє ГО,  Хоан Ван Мінь вже найняв собі адвоката,  аби намагатися вийти сухим із води.

Що відомо про стан тварини

Блогерка Лора Григорова, яка врятувала собаку проінформувала, що Чернушки планували зробити операцію, втім декотрі показники аналізів були не в нормі, тому довелося відкласти її. Як тільки стан тварини стабілізується її прооперують.

Нині ветеринари все роблять для того, аби нормалізувати  самопочуття Чернушки. Дівчина зазначає, що тварина потрапила до лікарні у важкому стані, втім лікарі все роблять для того, аби врятувати її. Також блогерка наголосила, що не відкривала жодних зборів коштів на лікування собаки і закликала громадян не перераховувати кошти на шахрайські рахунки. 

Нагадаємо, 14 березня у соцмережах з'явилося відео, де водій переїжджає собаку. 

За фактом наїзду на собаку одеські поліцейські розпочали кримінальне провадження

Подію кваліфіковано як жорстоке поводження з твариною.Відповідно до санкції статі особі загрожує покарання у вигляді арешту на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років.

Фото: Новини України

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