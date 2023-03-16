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Собака, яку переїхав водій Mercedes в Одесі, після операції на вулицю вже не повернеться

16 березня 2023 13:55
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
На тварину чекає довга реабілітація
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Вчора в мережі розповсюдилось відео, як водій автомобіля Mercedes травмував тварину. За фактом наїзду на собаку одеські поліцейські розпочали кримінальне провадження. Втім на собаку чекають дві складні операції. 

Про це повідомила небайдужа одеситка на сторінці в instagram lora.grigorovaa.

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"Коли Чорнушка пройде етап двох операцій та реабілітації, то ні в який двір на вулиці вона вже повертатися не буде, де машини й де за нею не буде належного догляду. Собака шукатиме люблячого господаря, який нею займатиметься", — розповіла одеситка. 

Поведінка водія авто

Водій авто спочатку відмовлявся давати гроші на повне лікування тварини. Він оплатив перший день та ще дав 4 тисячі гривень й сказав, що більше не даватиме грошей й сказав: "давайте просто нову собаку купимо". Втім під натиском громадськості водій авто він приїхав у ветклініку та залишив 35 тисяч гривень на лікування тварини. Наразі розпочатого провадження за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України. Правоохоронці проводять слідчі дії. Такі дії караються обмеженням волі на строк від одного до трьох років або позбавленням волі на строк від двох до трьох років.

Наїзд на собаку

В мережі досить швидко поширилось відео, де водій Мерседеса переїхав собаку, почекав на ще одного пасажира авто та, без сумніву, поїхав далі. Важливим є те, що чоловік після наїзду, відчинив двері, подивися на тварину, яка страждає, та навіть не вийшов до собаки. 

Нагадаємо, у селі Степанівка, що на Одещині чоловік застрелив собаку. Правоохоронці розпочали досудове розслідування. Поліцейські попередньо з’ясували, що 57-річний місцевий житель прийшов у двір до сусідки й вистрілив із незареєстрованої мисливської рушниці в її собаку. Тіло вбитої тварини чоловік забрав із собою і закопав на власному городі. Зі слів правопорушника, його поведінка була обумовлена тим, що собака нібито з'їла кількох його курей.

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