Мешканця Одещини судитимуть за жорстоке поводження з твариною

Він може сісти за ґрати на три роки

Цими вихідними у селі Степанівка, що на Одещині чоловік застрелив собаку. Наразі правоохоронці розпочали досудове розслідування.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Поліцейські попередньо з’ясували, що 57-річний місцевий житель прийшов у двір до сусідки й вистрілив із незареєстрованої мисливської рушниці в її собаку. Тіло вбитої тварини чоловік забрав із собою і закопав на власному городі. Зі слів правопорушника, його поведінка була обумовлена тим, що собака нібито з'їла кількох його курей.

Яке покарання чекає на чоловіка

Відомості поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Стаття передбачає покарання обмеженням волі на строк від одного до трьох років або позбавленням волі на строк від двох до трьох років з конфіскацією тварини.

У рамках розпочатого кримінального провадження тіло тварини та рушницю правоохоронці направили на експертні дослідження. В ході слідства буде дана оцінка всім діям чоловіка.



Нагадаємо, на Одещині 27-річна жінка побила сапою власного собаку так, що тому знадобилася допомога ветеринара. Таким чином вона вирішила покарати пса за неслухняність.