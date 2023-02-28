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Застрелив собаку: мешканця Одещини судитимуть за жорстоке поводження з твариною

28 лютого 2023 16:49
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Мешканця Одещини судитимуть за жорстоке поводження з твариною
Він може сісти за ґрати на три роки
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Цими вихідними у селі Степанівка, що на Одещині чоловік застрелив собаку. Наразі правоохоронці розпочали досудове розслідування. 

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області. 

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Поліцейські попередньо з’ясували, що 57-річний місцевий житель прийшов у двір до сусідки й вистрілив із незареєстрованої мисливської рушниці в її собаку. Тіло вбитої тварини чоловік забрав із собою і закопав на власному городі. Зі слів правопорушника, його поведінка була обумовлена тим, що собака нібито з'їла кількох його курей.

ГУНП в одеській області

Яке покарання чекає на чоловіка

Відомості поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Стаття передбачає покарання обмеженням волі на строк від одного до трьох років або позбавленням волі на строк від двох до трьох років з конфіскацією тварини.

ГУНП в одеській області

У рамках розпочатого кримінального провадження тіло тварини та рушницю правоохоронці направили на експертні дослідження. В ході слідства буде дана оцінка всім діям чоловіка.

Нагадаємо, на Одещині 27-річна жінка побила сапою власного собаку так, що тому знадобилася допомога ветеринара. Таким чином вона вирішила покарати пса за неслухняність.

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