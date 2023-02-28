Жителя Одесщины будут судить за жестокое обращение с животным

Застрелила собаку: жителя Одесчины будут судить за жестокое обращение с животным
В эти выходные в селе Степановка, что в Одесской области мужчина застрелил собаку. Правоохранители начали досудебное расследование.
Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.
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Полицейские предварительно выяснили, что 57-летний местный житель пришел во двор к соседке и выстрелил из незарегистрированного охотничьего ружья в ее собаку. Тело убитого животного мужчина забрал с собой и зарыл на собственном огороде. По словам правонарушителя, его поведение было обусловлено тем, что собака якобы съела несколько его кур.
Какое наказание ждет мужчину
Ведомости полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Статья предусматривает наказание ограничением свободы сроком от одного до трех лет или лишением свободы сроком от двух до трех лет с конфискацией животного.
В рамках начатого уголовного производства тело животного и ружье правоохранители направили на экспертные исследования. В ходе следствия будет дана оценка всем действиям мужчины.
Напомним, в Одесской области 27-летняя женщина избила сапой собственную собаку так, что поэтому понадобилась помощь ветеринара. Таким образом, она решила наказать пса за непослушание.