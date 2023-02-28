Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Одесса arrow Застрелила собаку: жителя Одесчины будут судить за жестокое обращение с животным arrow

Застрелила собаку: жителя Одесчины будут судить за жестокое обращение с животным

28 февраля 2023 16:49
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Жителя Одесщины будут судить за жестокое обращение с животным
Он может сесть за решетку на три года
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В эти выходные в селе Степановка, что в Одесской области мужчина застрелил собаку. Правоохранители начали досудебное расследование.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

Читайте также:

Полицейские предварительно выяснили, что 57-летний местный житель пришел во двор к соседке и выстрелил из незарегистрированного охотничьего ружья в ее собаку. Тело убитого животного мужчина забрал с собой и зарыл на собственном огороде. По словам правонарушителя, его поведение было обусловлено тем, что собака якобы съела несколько его кур.

ГУНП в одесской области

Какое наказание ждет мужчину

Ведомости полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Статья предусматривает наказание ограничением свободы сроком от одного до трех лет или лишением свободы сроком от двух до трех лет с конфискацией животного.

ГУНП в одесской области

В рамках начатого уголовного производства тело животного и ружье правоохранители направили на экспертные исследования. В ходе следствия будет дана оценка всем действиям мужчины.

Напомним, в Одесской области 27-летняя женщина избила сапой собственную собаку так, что поэтому понадобилась помощь ветеринара. Таким образом, она решила наказать пса за непослушание.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

14:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Новина з фото

17:35 Помогал избегать призыва: СБУ разоблачила работника столичной медико-социальной экспертизы

17:35 Три знака зодиака встретят настоящую любовь в марте

17:25 Кабмин уволил заместителя Министра по делам ветеранов Украины и заместителя Председателя Фонда государственного имущества

Эксклюзив

17:20 "Крылатая пехота": сможет ли враг провести десантную операцию

17:15 Все из-за обуви: сотрудников университета внутренних дел уволили за издевательства над курсантом

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:06 Оккупанты втянули в пропаганду украинские банки: аналитики опровергли очередной фейк

17:04 Прорывают границы: в Кишиневе антиправительственный митинг выходит из-под контроля

16:43 Ермак провел встречу с делегацией Организации экономического сотрудничества и развития: детали

16:42 В Украине объявили мегазбор на 300 дронов для ВСУ: сколько средств уже задонатили

16:35 День ангела в марте 2023: кто и когда празднует именины и как назвать ребенка

Новина з відео

15:15 Из-за землетрясений в девяти странах мира резко упал уровень воды: кое-где побережье обмелело на 30-40 метров

Новина з відео

15:15 В россии вступились за генерала-стриптизера Матовникова, танцевавшего эротические танцы в душе (ВИДЕО)

Новина з відео

13:46 UNITED24 создали сайт, позволяющий "пройтись" по улицам разрушенных украинских городов

Эксклюзив

13:25 Тимур Мирошниченко в третий раз станет отцом: кого планирует усыновить семья

Новина з відео

13:24 Россияне пытались прорвать украинскую оборону под Сватовым, — Гайдай

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

12:22 Тимур Мирошниченко рассказал, сколько хочет иметь детей

Новина з відео

11:10 ВСУ и ГУР помешали россиянам нанести очередной ракетный удар, — Ким

Новина з відео

10:41 Свет должен быть: какая ситуация в электросистеме Одесчины

Новина з відео

10:05 Под Марьинкой один украинский десантник уничтожил пять танков и три БМП

Новина з відео

20:30 УПЛ возвращается: как дебютировал Ротань с "Александрией" против "Металлиста 1925"

Эксклюзив

17:20 "Крылатая пехота": сможет ли враг провести десантную операцию

Эксклюзив

06:00 Что дальше? Шаги по восстановлению Украины после войны

20:52 Удар в Мачулищах: блоха покусала гиганта

20:05 Год российской пропаганды: как путинские нарративы блокируются в Европе и распространяются в других странах

18:50 Наталья Приходько: Фонд Вадима Столара с начала войны оказал помощь уже на 271 млн гривен

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

18:25 "Я простилась с жизнью": год назад в высотку на Лобановского попала российская ракета

Эксклюзив

17:29 "Последнее" китайское предупреждение: что стоит за мирными предложениями Поднебесной

08:00 Как коррупция подпитывает войну

Эксклюзив

06:00 Как экономика россии переживает санкции, и что будет дальше

Эксклюзив

18:00 "Будут участвовать во всех военных конфликтах": астролог спрогнозировала смену власти в россии и США

Актуальное по теме

None 28 Февраль 17:36

Помогал избегать призыва: СБУ разоблачила работника столичной медико-социальной экспертизы

None 28 Февраль 17:19

Три знака зодиака встретят настоящую любовь в марте

None 28 Февраль 17:26

Кабмин уволил заместителя Министра по делам ветеранов Украины и заместителя Председателя Фонда государственного имущества

None 28 Февраль 17:19

Все из-за обуви: сотрудников университета внутренних дел уволили за издевательства над курсантом

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB