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Собака, которую переехал водитель Mercedes в Одессе после операции на улицу уже не вернется

16 марта 2023 13:55
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Животное ждет долгая реабилитация
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Вчера в сети распространилось видео, как водитель автомобиля Mercedes травмировал животное. По факту наезда на собаку одесские полицейские возбудили уголовное производство. Впрочем, собаку ждут две сложные операции.

Об этом сообщила неравнодушная одесситка на странице в instagram lora.grigorovaa.

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"Когда Чернушка пройдет этап двух операций и реабилитации, то ни в какой двор на улице она уже возвращаться не будет, где машины и где за ней не будет должного ухода. Собака будет искать любящего хозяина, который ею будет заниматься", — рассказала одесситка.

Поведение водителя авто

Водитель авто поначалу отказывался давать деньги на полное лечение животного. Он оплатил первый день и еще дал 4 тысячи гривен и сказал, что больше не будет давать денег и сказал: "давайте просто новую собаку купим". Впрочем, под натиском общественности водитель авто он приехал в ветклинику и оставил 35 тысяч гривен на лечение животного. В настоящее время начатое производство по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса. Правоохранители проводят следственные действия. Такие действия наказываются ограничением свободы сроком от одного до трех лет или лишением свободы сроком от двух до трех лет.

Наезд на собаку

В сети довольно быстро распространилось видео, где водитель Мерседеса переехал собаку, подождал еще одного пассажира авто и, несомненно, поехал дальше. Важно то, что мужчина после наезда, открыл дверь, посмотри на животное страдающего и даже не вышел к собаке.

Напомним, в селе Степановка, что в Одесской области мужчина застрелил собаку. Правоохранители начали досудебное расследование. Полицейские предварительно выяснили, что 57-летний местный житель пришел во двор к соседке и выстрелил из незарегистрированного охотничьего ружья в ее собаку. Тело убитого животного мужчина забрал с собой и зарыл на собственном огороде. По словам правонарушителя, его поведение было обусловлено тем, что собака якобы съела несколько его кур.

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