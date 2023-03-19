Мужчина переехал животное

Гражданин Вьетнама предложил врачам усыпить Чернушку

Из-за неудовлетворительного состояния здоровья врачи отсрочили операцию пострадавшей собаке. Переехавший злоумышленник предложил усыпить животное.

Об этом на своей странице в соцсетях сообщает Общественная организация URSA.UA.

По информации общественников, мужчину, который был за рулем и хладнокровно хотел убить животное, зовут Хоан Ван Минь.

"Именно он был за рулем автомобиля Mercedes-Benz 250 CDI с номером ВН5959IP, зарегистрированным на мать водителя Нгуэн Тхи Хань. После совершения преступления жильцы ЖК потребовали от него оплатить лечение Чернушки, на что Хоан Ван Минь ответил, что денег у него нет, и вообще собака — это не человек, так что ничего давать он не будет. Однако украинцы не были бы украинцами, если бы оставили это просто так. 6000 грн на лечение все-таки удалось "выбить", но это еще не конец", — говорится в сообщении.

По факту совершения преступления в отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса. За жестокое обращение с животными мужчине грозит арест сроком до шести месяцев или ограничением свободы до трех лет.

"Гражданин Вьетнама, когда почувствовал, что запахло "жареным", решил предложить врачам Чернушки 30 000 грн, чтобы тот "тихонько" усыпил собаку! Конечно, врачи на это не пошли", — отмечают в ОО.

Юристы общественной организации уже связались с куратором Чернушки и предоставили необходимые консультации. А когда дело будет передано в суд, то уверяют, что окажут и адвокатское сопровождение.

Между тем, как сообщает общественники, Хоан Ван Минь уже нанял себе адвоката, чтобы пытаться выйти сухим из воды.

Что известно о состоянии животного

Спасшая собаку блогерша Лора Григорова проинформировала, что Чернушке планировали сделать операцию. Однако, некоторые показатели анализов были не в норме, поэтому пришлось отложить ее. Как только состояние животного стабилизируется, его прооперируют.

Сейчас ветеринары все делают для того, чтобы нормализовать самочувствие Чернушки. Девушка отмечает, что собака попала в больницу в тяжелом состоянии, однако врачи все делают для того, чтобы спасти ее. Также блоггер подчеркнула, что не открывала никаких сборов средств на лечение собаки и призвала граждан не перечислять средства на счета мошенников.

Напомним, 14 марта в соцсетях появилось видео, где водитель переезжает собаку.

По факту наезда на собаку одесские полицейские начали уголовное производство

Событие квалифицировано как жестокое обращение с животным. Согласно санкции пола лицу грозит наказание в виде ареста сроком до шести месяцев или ограничением свободы сроком до трех лет.

Фото: Новости Украины