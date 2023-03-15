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В Одесі водій Mercedes переїхав собаку та залишив її помирати

15 березня 2023 15:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Життя тварини під загрозою
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесі водій автомобіля Mercedes травмував тварину. За фактом наїзду на собаку одеські поліцейські розпочали кримінальне провадження.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

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В мережі поширилось відео, де водій Мерседеса переїхав собаку, почекав на ще одного пасажир авто та без сумніву поїхав далі. Важливим є те, що чоловік після наїзду, відчинив двері, подивися на тварину що страждає та навіть не вийшов до собаки. 

Небайдужі одесити відвезли собаку до ветеринарної клініки. Доля тварини вирішиться сьогодні ввечері. Їй необхідно зробити дві операції, однак для початку вона має пройти обстеження, які визначать чи переживе собака хірургічне втручання.  

Яке покарання чекає на водія

Наразі розпочатого провадження за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України. Правоохоронці проводять слідчі дії. 

Такі дії караються обмеженням волі на строк від одного до трьох років або позбавленням волі на строк від двох до трьох років з конфіскацією тварини.

Нагадаємо, у селі Степанівка, що на Одещині чоловік застрелив собаку. Правоохоронці розпочали досудове розслідування. Поліцейські попередньо з’ясували, що 57-річний місцевий житель прийшов у двір до сусідки й вистрілив із незареєстрованої мисливської рушниці в її собаку. Тіло вбитої тварини чоловік забрав із собою і закопав на власному городі. Зі слів правопорушника, його поведінка була обумовлена тим, що собака нібито з'їла кількох його курей.

Також на Одещині 27-річна жінка побила сапою власного собаку так, що тому знадобилася допомога ветеринара. Таким чином вона вирішила покарати пса за неслухняність.

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