В Одессе водитель Mercedes переехал собаку и оставил ее умирать
В Одессе водитель автомобиля Mercedes травмировал животное. По факту наезда на собаку одесские полицейские возбудили уголовное производство.
Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.
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В сети распространилось видео, где водитель Мерседеса переехал собаку, подождал еще одного пассажира автомобиля и несомненно поехал дальше. Важно то, что мужчина после наезда, открыл дверь, посмотри на животное страдающего и даже не вышел к собаке.
Неравнодушные одесситы отвезли собаку в ветеринарную клинику. Судьба животного решится сегодня вечером. Ей необходимо совершить две операции, однако для начала она должна пройти обследование, которые определят, переживет ли собака хирургическое вмешательство.
Какое наказание ждет водителя
В настоящее время начатое производство по ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса. Правоохранители проводят следственные действия.
Такие действия наказываются ограничением свободы сроком от одного до трех лет или лишением свободы сроком от двух до трех лет с конфискацией животного.
Напомним, в селе Степановка, что в Одесской области мужчина застрелил собаку. Правоохранители начали досудебное расследование. Полицейские предварительно выяснили, что 57-летний местный житель пришел во двор к соседке и выстрелил из незарегистрированного охотничьего ружья в ее собаку. Тело убитого животного мужчина забрал с собой и зарыл на собственном огороде. По словам правонарушителя, его поведение было обусловлено тем, что собака якобы съела несколько его кур.
Также в Одесской области 27-летняя женщина избила сапой собственную собаку так, что поэтому понадобилась помощь ветеринара. Таким образом, она решила наказать пса за непослушание.