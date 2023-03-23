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Шли по "проверенному" маршруту: в Одесской области пограничники поймали четырех беглецов

23 марта 2023 15:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Ухилянтов ждет суд
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Пограничники Белгород-Днестровского отряда вблизи границы, на участке отдела "Старокозаче", задержали в двух случаях четырех граждан Украины, пытавшихся незаконно попасть в Молдову. Дальнейшую судьбу мужчин решит суд.

Об этом сообщает ГНСУ.

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В первом случае были раскрыты правонарушения двух братьев, проживавших во Львовской области. Эти люди утверждали, что через Интернет нашли людей, которые за 1500 долларов США предоставили им детальный маршрут для нелегального путешествия в Молдову, где, якобы, проживает их мать. Но, благодаря раскрытию оперативной информации, правоохранительные органы смогли задержать беглецов.

Закрытый телеграмм-канал

Другие правонарушители, которые были из Киевской и Одесской областей, тоже оказались нарушителями закона. Они признались, что обнаружили закрытый телеграмм-канал, где участники обсуждали способы нелегального пересечения границы. Эти мужчины решили воспользоваться одним из способов, обсуждаемых в группе. Для этого правонарушители на такси добрались до транзитного участка дороги "Одесса — Рени", а дальше пешком пошли в сторону границы с Молдовой. Но у границы их уже ждали пограничники.

Какое наказание ждет беглецов

Правонарушителей пограничники привлекли к административной ответственности по ст. ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Дальнейшую судьбу мужчин решит суд.

Неудачные схемы пересечения границы

В Одесской области пограничники разоблачили правонарушителей, которые пытались вне пунктов пропуска пересечь границу. Чтобы незаконно уехать из Украины, каждый уклончивый заплатил около 4000 долларов США.

Напомним, недавно оперативники Белгород-Днестровского и Подольского пограничных отрядов предотвратили незаконную переправку лиц через государственную границу. Шесть умников решили спрятаться в прицепе фуры .

Также пограничники остановили микроавтобус Mercedes, которым управлял 36-летний гражданин Украины. В автомобиле, кроме водителя, также находились двое мужчин призывного возраста, жители Запорожья и Одессы. Они прятались в багажнике автомобиля.

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